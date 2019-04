De vijf mooiste wedstrijden tussen Manchester United en FC Barcelona

15 mei 1991: FC Barcelona - Manchester United (1-2) - finale Europa Cup II

Manchester United en FC Barcelona stonden in maart 1984 pas voor het eerst tegenover elkaar. In de kwartfinale van de Europa Cup II werd het eerst 2-0 in Camp Nou en twee weken later 3-0 bij de return op Old Trafford. Zeven jaar later kwamen de clubs elkaar opnieuw tegen in de Europa Cup II, nu tijdens de finale in De Kuip. Dankzij goals van Mark Hughes (‘67 en ‘74) kwam United op 2-0, waarna Ronald Koeman de spanning nog terugbracht namens Barcelona met een rake vrije trap in de 79ste minuut. Een jaar later scoorde Koeman opnieuw uit een vrije trap in een Europese finale. Nu echter met een stuk meer waarde, want hierdoor won de ploeg van coach Johan Cruijff de Europa Cup I door Sampdoria op Wembley met 1-0 te verslaan.

25 november 1998: FC Barcelona - Manchester United (3-3) - poulefase

In 1994 en 1998 stonden Manchester United en FC Barcelona tegenover elkaar in de poulefase van de Champions League. In 1994 werd het 2-2 op Old Trafford en 4-0 in Camp Nou. In 1998 werd het in beide wedstrijden 3-3. In de wedstrijd op Old Trafford scoorden Rivaldo en Dwight Yorke allebei twee keer. Door dit gelijkspel werd FC Barcelona uitgeschakeld in de poulefase. Manchester United ging door achter poulewinnaar Bayern München. De Duitse topclub was op 26 mei 1999 ook de tegenstander in de finale in Camp Nou. Bayern kwam al in de zesde minuut op voorsprong door een vrije trap van Mario Basler, maar in de blessuretijd bezorgden Teddy Sheringham (90+1) en Ole Gunnar Solskjær (90+3) alsnog de overwinning. FC Barcelona won in het seizoen van het honderdjarig bestaan onder Louis van Gaal de Spaanse titel, het United van Sir Alex Ferguson won naast de Champions League dat seizoen ook nog de Premier League en FA Cup.

29 april 2008: Manchester United - FC Barcelona (1-0) - halve finale

Tien jaar later stonden United en Barcelona pas weer tegenover elkaar, nu in de halve finales van de Champions League. In de heenwedstrijd in Camp Nou werd niet gescoord, een week later deed Paul Scholes dat wel in de veertiende minuut bij de return op Old Trafford. Door die goal plaatste United zich voor de Champions League-finale in Moskou, waar Edwin van der Sar een heldenrol kreeg in de strafschoppenserie tegen Chelsea.

Paul Scholes schiet Manchester United naar de Champions League-finale met deze rake knal tegen FC Barcelona op 29 april 2008. Lionel Messi kijkt op de achtergrond toe.

27 mei 2009: FC Barcelona - Manchester United (2-0) - finale

Een jaar later stond Manchester United opnieuw in de finale. Nu was FC Barcelona de tegenstander. In het eerste seizoen onder Pep Guardiola, de opvolger van Frank Rijkaard in Camp Nou, haalde Barcelona dat seizoen direct alle prijzen. In de finale in het Stadio Olimpico in Rome waren de eerste tien minuten overduidelijk voor Manchester United, maar toch opende Samuel Eto’o uit een snelle tegenaanval de score. Met Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney beschikte United over een levensgevaarlijke aanval, maar toch was het Lionel Messi die in de 70ste minuut de finale besliste door op aangeven van Xavier Hernández de 2-0 voorbij Edwin van der Sar te koppen.

Lionel Messi kopt raak, Edwin van der Sar kan slechts toekijken.

28 mei 2011: FC Barcelona - Manchester United (3-1) - finale

Twee jaar en een dag later kreeg Manchester United de ultieme kans om revanche te nemen, maar ook op Wembley had de ploeg van Sir Alex Ferguson geen schijn van kans tegen de zorgvuldig opgebouwde voetbalmachine van Pep Guardiola. Het werd 3-1 door goals van Pedro Rodríguez, Wayne Rooney, Lionel Messi en David Villa. Barcelona had die avond op Wembley liefst 68 procent balbezit en loste 22 schoten op het doel van Edwin van der Sar, tegenover slechts vier doelpogingen van United. Spelers als Rio Ferdinand, Michael Carrick en Wayne Rooney gaven later aan zich volledig kansloos te hebben gevoeld. Er was nog een Nederlands tintje in deze finale, want Ibrahim Afellay mocht in de 92ste minuut nog even invallen.

Acht jaar later staan United en Barcelona weer eens tegenover elkaar. Er is in die tijd veel veranderd, maar drie dingen zijn nog hetzelfde als toen: Gerard Piqué stuurt de verdediging aan, Sergio Busquets controleert het middenveld en Lionel Messi schittert nog altijd in de aanval van FC Barcelona.