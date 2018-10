De vijf historische ontmoetingen tussen Ajax en Benfica

12 februari 1969: Ajax - Benfica 1-3

Ajax en Benfica troffen elkaar voor het eerst op 12 februari 1969, in de kwartfinale van de Europa Cup I. In het Olympisch Stadion in Amsterdam won Benfica voor het oog van 55.000 toeschouwers in de kou met 1-3 door goals van Jacinto Santos, José Torres en José Augusto. De Zweedse spits Inge Danielsson scoorde namens Ajax.

Volledig scherm Benfica-ster Eusébio flitst voorbij Ajax-verdediger Barry Hulshoff. © ANP

19 februari 1969: Benfica - Ajax 1-3

Een week later speelde Ajax de return in het oude Estádio Da Luz in Lissabon. Daar wonnen de Amsterdammers voor het oog van 30.000 Portugese fans met 1-3. Na de vroege openingsgoal van Inge Danielsson maakte Johan Cruijff er met twee goals al na een halfuur spelen 0-3 van, maar José Torres maakte er na rust nog 1-3 van. Aan verlengingen en strafschoppen werd destijds nog niet gedaan en dus kwam er een beslissingsduel.

Volledig scherm Piet Kiezer, Inge Danielsson en Johan Cruyff vieren de 1-3 overwinning bij de return in het Estádio Da Luz in Lissabon. © ANP

5 maart 1969: Ajax - Benfica 3-0

Dat beslissingsduel werd gespeeld in het Parc des Princes in Parijs voor het oog van liefst 63.000 toeschouwers op een zonnige woensdagmiddag. Ajax werd achterna gereisd door liefst 40.000 fans. Lange tijd vielen er geen doelpunten, maar in de verlenging (nu wel) scoorde Ajax liefst drie keer. Opnieuw waren Johan Cruijff en Inge Danielsson (2x) de doelpuntenmakers. Ajax versloeg vervolgens in de halve finale Spartak Trnava, maar verloor in de finale in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid met 4-1 van AC Milan. Het bleek voor de Amsterdammers wel de opmaat tot een glorieperiode.

Volledig scherm Ton Pronk blijft dicht in de buurt van Benfica-sterspeler Eusébio tijdens het beslissingsduel in Parijs op 5 maart 1969. © Ajax Images

5 april 1972: Ajax - Benfica 1-0

Drie jaar later kwamen Ajax en Benfica elkaar opnieuw tegen in de Europa Cup I, nu in de halve finale. Benfica had in de kwartfinale al overtuigend afgerekend met Feyenoord. Na de 1-0 nederlaag in De Kuip wonnen de Portugezen in Lissabon met 5-1. Ajax was in de heenwedstrijd ook met 1-0 te sterk. Sjaak Swart maakte na 64 minuten de enige goal voor het oog van 54.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Volledig scherm Arie Haan laat de bal door zijn benen gaan, maar Heinz Stuy kan de bal oprapen. © ANP

19 april 1972: Benfica - Ajax 0-0

Twee weken later volgde de return in Lissabon. Benfica werd gesteund door 59.000 fanatieke fans, maar er vielen geen doelpunten en dus ging Ajax door naar de finale in De Kuip. Daar won Ajax met 2-0 van Inter door twee goals van Johan Cruijff, waarmee de Amsterdammers de eerste van drie Europa Cups op rij wonnen. Na deze ontmoeting speelden Ajax en Benfica alleen nog tegen elkaar op het Amsterdam Tournament in de Arena op 26 juli 2009, waar Benfica met 2-3 won.