De verjaardag van… Raymond van Barneveld: ‘Londen is nu een spookstad, gewoon dood’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Raymond van Barneveld (53), de voormalige wereldkampioen darts die merkt dat het leven in Engeland nog meer stilstaat dan in Nederland.

Gefeliciteerd Raymond. Je bent weer bij je vriendin Julia, hoe is het in Londen?

Raymond van Barneveld: ,,Het is even wennen hier. Ik ben nu voor de tweede week in Engeland. Online heb ik zo’n toernooi (The Icons of Darts League, red.) gehad, nu een weekje rust. Het ging voor geen meter, lastig hoor. Die gasten gooien goed tegen me. Verder ga ik amper de deur uit. Soms gaan we even een uurtje lopen om de muren te ontwijken.”

Hoe vier je je verjaardag?

,,Niet, al is Julia gelukkig vandaag vrij van haar werk bij de metro. Je kan gewoon weinig. Ja even buiten lopen, maar uit eten gaat niet. Misschien bestellen we wat online. Het weer is dan prachtig, het is ook pretty boring zoals ze hier zo mooi zeggen.”

Hoe zag jouw verjaardag er anders uit?

,,Nou, ik heb vaak in het buitenland moeten spelen. Mijn vijftigste verjaardag was bijvoorbeeld in Noord-Ierland. Die avond stond ik in de Premier League tegen Michael van Gerwen. Kreeg ik er nog van langs ook. Dat was geen leuke verjaardag, hoor. Ja, ik heb ook dartstoernooien gewonnen op 20 april. Dat is dan weer leuk, al kan ik me ook herinneren dat ik weleens een hele verjaardag op bed lag. Zat ik in een hotelkamer in Schotland te wachten tot ik ’s avonds voor een demonstratie werd opgehaald om wat centjes te verdienen.”

,,Normaal gesproken had ik afgelopen week werk in Ierland gehad en zou ik nu naar Nederland zijn gevlogen om met familie te zijn. Dan had ik voor de kids en kleinkinderen een etentje of barbecue geregeld. Ook dat is er niet bij nu, misschien later. Ik hoop dat leven weer op gang komt. Ik maak me toch zorgen. Mensen zitten zonder werk en centjes. Ik hoop dat iedereen het weer goed gaat krijgen en ook de winkels weer gaan draaien. Ik ben alleen bang dat dat nog wel even gaat duren.”



Wat valt je op straat op?

,,Wij zitten in Morden, wij komen niet in hartje Londen. Ze houden je tegen, ze zijn heel streng. Er is ook niks open, je kan niks bezichtigen. In Nederland kun je nog gewoon naar een snackbar, dat is hier niet het geval. Ga je naar de super dan staat er soms wel een rij van 100 man. Om een uurtje of zes vallen de rijen mee, maar dan kom je tot de ontdekking dat vers brood niet meer op voorraad is.”

Hoe kom je de dagen door?

,,Gelukkig heb ik hobby’s. Films kijken, maar ook met Lego bouwen. Wat nieuws kopen is alleen lastig. Hier is dus op de supermarkten na alles dicht. Ik kan me voorstellen dat andere darters gillend gek worden. Ik heb zo mijn hobby’s en weet dat Gary Anderson een verwoed visser is, maar wat als je geen hobby’s hebt en niet tegen elkaar kan darten? Ook alle kroegen zijn dicht.”

Over darts gesproken, twee weken terug speelde je tegen Phil Taylor. Wat is daaruit voortgekomen?

,,Nog niets, al kreeg ik veel positieve berichten over hoe ik stond te gooien. Ach, we zijn op alle mogelijke manieren bezig. De PDC ook met de Home Tour. Iedereen probeert op zijn manier wat, ook om te verdienen. Ik kan me voorstellen dat jongens als Ron Meulenkamp en Jan Dekker zwaar in de rats zitten. Ze kunnen trainen wat ze willen, maar moeten het toch van toernooiprijzengeld hebben.”

Wat is jouw perspectief?

,,Ik lig ook stil. Ik had een deal om in de zomer naar Australië en Nieuw-Zeeland te gaan voor een tour met demonstraties. Die is eerst verzet en nu van de baan. Nu organiseert niemand natuurlijk iets. Na komend weekeinde ga ik even terug naar Nederland. Kijken hoe het met familie en wat bekenden is. In Nederland zijn de winkels open, dat scheelt. Eventjes eruit, de beentjes strekken en de stad in. Kan ik weer wat leuks kopen en met Lego gaan bouwen.”

Cadeaus zitten er deze verjaardag ook niet in, lijkt me.

,,Gelukkig gaat het goed en zijn we gezond, maar het begint toch saai te worden. Normaal vermaken we ons wel hier. Ik ga graag naar Piccadilly Circus, of naar de winkels in Regent Street, de heerlijke restaurantjes in Soho. Londen is nu een spookstad, gewoon dood. Gelukkig heeft Julia nog een taart geregeld, die ga ik zo opeten. Ze heeft het huis ook versierd met ballonnen, een lieve schat. Bij elkaar zijn betekent veel meer dan cadeautjes krijgen.”