De verjaardag van... Michel Vlap (23): ‘We kijken uit naar het volgende seizoen’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Michel Vlap, voetballer van Anderlecht, die zijn 23ste verjaardag viert. We stellen hem vijf vragen.

Michel, 23 jaar alweer!

Michel Vlap: ,,Ja joh, ik mag me inmiddels bijna een ouwe lul noemen, toch?”

Hoe ga je het vieren?

,,Ik ben nu onderweg vanuit Brussel naar Sneek. We hebben twee weken vakantie met Anderlecht. Ik vier mijn verjaardag dus in huize Vlap. Noodgedwongen in kleine kring weliswaar, maar we maken er een leuke dag van.”

Hoe heb jij de afgelopen periode beleefd?

,,Nadat de competitie in maart werd stilgelegd, ben ik zo’n zes weken in Friesland geweest. Daar heb ik veel voor mezelf getraind. Het was wat dat betreft fijn om begin mei weer op de club te komen. De eerste twee weken werden we opgedeeld in twee groepen – vervolgens hebben we twee weken met de hele selectie getraind. Met veel doorloopoefeningen en afwerkvormen, zodat we zoveel mogelijk uit de buurt van elkaar bleven. Met de nodige voorzorgsmaatregelen hebben we veel en hard kunnen trainen. Dat heeft onze technische staf hartstikke goed ingericht.”

Ondertussen is Club Brugge kampioen van België geworden.

,,Ja, dat klopt. Ook wel terecht hoor, als je ziet hoeveel punten voorsprong ze hadden. Wij hadden nog een kansje op Europees voetbal. Jammer dat we daar niet meer voor konden voetballen. Maar goed, Club Brugge en Antwerp zeggen ongetwijfeld hetzelfde als het over de bekerfinale gaat. Voor die wedstrijd moeten ze, denk ik, straks gewoon een datum prikken.”

Bij jullie vond afgelopen week een bestuurswissel plaats. Wouter Vandenhaute is de nieuwe voorzitter. Hoe is het sentiment bij Anderlecht?

,,Ik merk dat iedereen bij de club heel erg hongerig is om de 35ste landstitel te pakken. De start van het vorige seizoen was natuurlijk niet zoals we wilden. Maar in de slotfase van de competitie voetbalden we zoals onze supporters dat willen zien. We kijken dan ook uit naar het volgende seizoen, waarin we hopelijk die lijn kunnen doortrekken. Met een nieuwe filosofie wil Anderlecht de komende jaren veel inzetten op de eigen jeugd. Mogelijk ben ik straks met mijn 23 jaar dus een van de routiniers van het elftal, haha.”