De verjaardag van... Jan Ykema: ‘In de winter coach, maar in zomer huisschilder’

Van harte gefeliciteerd! Hoe viert u het? ,,Wat grappig dit, hartstikke bedankt! Mijn verjaardag is een beetje simpeler dan normaal, natuurlijk. Gelukkig is het mooi weer, dus kunnen er wat kennissen op visite komen. Ik zit nu met twee vrienden in de tuin, uiteraard op gepaste afstand. Over een paar uur komen er weer andere mensen. Het is heel anders dan normaal, maar inmiddels raak ik er al wel een beetje aan gewend. Het feestgedruis krijgt gewoon een beetje een andere dimensie.’’

Mist u de sport een beetje? ,,Zeker, maar ik heb wel geluk gehad. Toen het schaatsseizoen afgelopen was, kwam het coronavirus ons land binnen. Een dag voordat premier Mark Rutte aankondigde dat alle evenementen werden geschrapt, heb ik nog het schaatstoernooi De Zilveren Bal georganiseerd. Daarna werd alles geschrapt. In de winter ben ik coach bij Gewest Friesland, maar tijdens de zomerperiode ben ik huisschilder. Daar heb ik het druk genoeg mee. Of ik zelf nog een beetje sport? Te weinig, als ik eerlijk ben. Het spookt toch een beetje door mijn hoofd dat ik geen overgewicht moet krijgen, maar ik ben een groepsmens. Nu ben ik op mezelf aangewezen.’’

Toch nog even een blik op het schaatsen. Zelf was uw specialiteit de sprint. Wat zijn in uw ogen de beste Nederlandse sprinters?

,,Poeh, ik ben heel erg gecharmeerd van Dai Dai Ntab. Hij is 25 jaar en schaatst keihard. Bij de vrouwen zie ik dat Femke Kok en Jutta Leerdam enorm veel talent hebben. Ik heb Femke nog bij Gewest Friesland getraind, toen al zag je dat het een enorm talent was. Onze Nederlandse schaatstoekomst is rooskleurig. In Nederland komen altijd grote talenten bovendrijven. Ik weet zeker dat we de komende jaren nog vaak genoeg in de prijzen gaan vallen.’’