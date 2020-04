De verjaardag van... Beorn Nijenhuis: ‘Ultieme vorm van social distancing voor mijn moeder’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: oud-schaatser Beorn Nijenhuis (36), tweevoudig gouden medaillewinnaar op de NK afstanden in 2005 (1000 en 1500 meter). We stellen hem vier vragen.

Beorn, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Bedankt. Er komt in ieder geval niemand op visite vandaag, dat is niet zo verstandig. Het is best een vreemde verjaardag, zo. Mijn vriendin heeft een verrassing voorbereid voor vanmiddag, dus daar ben ik benieuwd naar. Er zal in ieder geval geen grote groep bij betrokken zijn, haha. Normaal gesproken is een verjaardag altijd iets leuks, maar nu is het toch wel een beetje gek. Toch heb ik zin in vanmiddag. Mijn vriendin is altijd heel goed in leuke dingen bedenken.’’

Hoe kom je de tijd door zonder sport?

,,Volgens mij is er echt een stijging van vijfhonderd procent wat betreft hardlopers, haha. Ik heb nog nooit zo veel mensen zien rennen. Zelf fiets ik liever, daarmee kan ik hogere snelheden bereiken. Ik woon in het centrum van Utrecht, dus via mijn fiets kan ik mezelf zo snel mogelijk scheiden van de drukte. Utrecht is dichtbevolkt, in de buitengebieden zoek ik meer de eenzaamheid op. Dat is beter in deze coronatijden. Verder bel ik bijna dagelijks met mijn moeder, die in Canada woont. Ze zit daar alleen en is 75 jaar. Om haar heen zijn geen mensen, maar bomen en wilde dieren. De ultieme vorm van social distancing.‘’



Hoe blik je terug op het afgelopen schaatsseizoen?

,,Ik vond het een heel interessante winter. Ik denk dat Nederland er, ondanks de wisselvallige resultaten, goed voor staat. Ik den dat er is geëxperimenteerd met het trainingsschema, dat is verstandig om te doen in een Olympisch tussenjaar. Dat zal uiteindelijk zijn vruchten gaan afwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland in de toekomst weer resultaten gaat boeken.’’

Volledig scherm Heerenveen;Nederland;HEERENVEEN - Beorn Nijenhuis met coach Gerard Kemkers. © ANP