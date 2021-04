De val van Mourinho: hij wandelt van conflict naar conflict richting de volgende afkoopsom

Er bestaat een zegswijze: een gewaarschuwd man is er… Daniel Levy, voorzitter van Tottenham, had misschien beter moeten weten. We zien hem nog glimmen van trots in één van de scènes in de Amazon-documentaire All or Nothing. De aanstelling van José Mourinho was zijn Vanity Project. Een ijdelheidsstunt om Spurs helemaal op de kaart te zetten. ,,Er zijn naar mijn mening maar twee top-top-toptrainers in de wereld", zei hij. ,,Een van hen zit op de bank bij een andere club (Pep Guardiola, red.) en die ander is José.”