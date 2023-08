De US Open als springplank voor 2024: Botic van de Zandschulp heeft in New York niets te verliezen

LIVE play-offs Conference League | FC Twente staat voor schier onmogelij­ke opgave tegen Fenerbahçe

FC Twente kwam vorige week in Turkije op voorsprong tegen Fenerbahçe en leek even te mogen dromen van deelname aan de groepsfase van de Conference League, maar na een rode kaart bij de Tukkers ging het mis. De ploeg van trainer Joseph Oosting ging hard onderuit: 1-5. Een ticket voor het hoofdtoernooi is ver weg voor Twente, dat vanavond in de eigen Grolsch Veste de return speelt tegen de Turkse topclub. De aftrap in Enschede is om 19.00 uur, in ons liveblog blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.