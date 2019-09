De twaalf clubs en twaalf Nederlanders in de FA Women's Super League

Alle wedstrijden uit de FA Women's Super League zijn dit seizoen live en gratis te bekijken via de FA Player, waarvoor overal ter wereld een account kan worden aangemaakt. De samenvattingen zijn iedere zondagavond te zien op de BBC na Match of the Day 2. Een aantal clubs in de Engelse vrouwencompetitie zal dit seizoen ook wedstrijden gaan spelen in de grote stadions van de mannenteams. Zo is de derby van Manchester zaterdag dus al in het Etihad Stadium (al 25.000 kaarten verkocht), maar zullen er ook wedstrijden gespeeld gaan worden in de stadions van Chelsea en Tottenham Hotspur.

Arsenal Women FC

Arsenal is de titelverdediger én grote titelfavoriet in de FA Women's Super League. De ploeg van de Australische coach Joe Montemurro zag deze zomer WK-finalisten Dominique Bloodworth en Sari van Veenendaal vertrekken, maar daar kwam met Jill Roord wel weer een andere Nederlander voor in de plaats. Roord maakte zich direct geliefd bij de fans van Arsenal met een hattrick in de 6-0 oefenzege op Tottenham Hotspur. Na de eerste landstitel in zeven jaar wil Arsenal dit seizoen ook ver komen in de Champions League, waarin het volgende week donderdag begint tegen Fiorentina.

Stadion: Meadow Park in Borehamwood (4.502 plaatsen)

Sterspeler: Jordan Nobbs. De 56-voudig international van Engeland liep vorig seizoen een kruisbandblessure en moest het WK missen, maar toonde in de voorbereiding aan snel weer op haar oude niveau te zijn. De 26-jarige middenvelder moet de balans bewaken met de aanvallend ingestelde Nederlanders naast zich.

Nederlanders: Jill Roord, Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema. Voor Van de Donk wordt het alweer haar vijfde seizoen in Londen, Miedema werd vorig seizoen in haar tweede jaar in Engeland topscorer met 22 goals en werd (net als Virgil van Dijk) door haar tegenstanders verkozen tot PFA Player of the Year.

Happy birthday to our little magician 💫 @daniellevddonk 😊 #ArsenalWomen

Birmingham City Women FC

Birmingham City zag deze zomer spits Ellen White, topscorer op het afgelopen WK, naar Manchester City vertrekken. Het zal voor The Blues dan ook niet meevallen om de vierde plaats van vorig seizoen te evenaren of overtreffen.

Stadion: Damson Park in Solihull (3.050 plaatsen)

Sterspeler: Lucy Staniforth. De 26-jarige middenvelder maakte onderdeel uit van de Engelse selectie op het WK. Staniforth speelt met rugnummer 37 als eerbetoon aan haar broer Tom, die dat nummer droeg als talentvolle verdediger van Sheffield Wednesday. Op twintigjarige leeftijd overleed hij echter tijdens een avondje stappen in York in 2001 door overmatig drankgebruik.

Blue Chapter 💙

Brighton & Hove Albion Women FC

Danique Kerkdijk speelde tijdens het WK geen minuut voor Oranje, maar ze maakte tijdens het toernooi wel een transfer: van Bristol City naar Brighton & Hove Albion. De 23-jarige verdediger uit Olst begint zaterdag direct met een pikante wedstrijd voor haar, uit bij Bristol City.

Stadion: Broadfield Stadium in Crawley (6.134 plaatsen)

Sterspeler: Ellie Brazil. De twintigjarige aanvalster en jeugdinternational van Engeland speelde al een jaartje voor Fiorentina en scoorde vorig seizoen zes keer voor Brighton. Ze is de dochter van Gary Brazil, voormalig speler van Newcastle United en Fulham.

Nederlander: Danique Kerkdijk

Volledig scherm Danique Kerkdijk in het shirt van Birghton & Hove Albion. © Brighton & Hove Albion FC

Bristol City Women's FC

Bristol City zag met Kerkdijk dus een Nederlander vertrekken, maar haalde daar Vita van der Linden voor terug. De 22-jarige verdediger uit Nijmegen speelde de afgelopen vier seizoenen bij Ajax en speelt al sinds haar zestiende jeugdinterlands, maar werd nog niet opgeroepen voor het grote Oranje. Bristol City werd vorig seizoen zesde en versterkte zich deze zomer flink.

Stadion: Stoke Gifford Stadium in Filton (1.500 plaatsen)

Sterspeler: Olivia Chance. De aanvalster speelde op het WK met Nieuw-Zeeland tegen Nederland en kwam afgelopen week nog over van Everton.

Nederlander: Vita van der Linden

Volledig scherm Amel Majri kapt Vita van der Linden uit tijdens Ajax - Olympique Lyon vorig seizoen. © Pim Ras Fotografie

Chelsea FC Women

Chelsea werd in 2015 en 2018 nog kampioen, maar kon zich vorig seizoen niet mengen in de titelstrijd. Na de derde plek van vorig seizoen vertrokken er deze zomer vier ervaren speelsters, dus een nieuwe titel lijkt er niet in te zitten. Chelsea opent het nieuwe seizoen zondagmiddag op Stamford Bridge met de Londense derby tegen Tottenham Hotspur.

Stadion: Kingsmeadow in Kingston upon Thames (4.850 plaatsen)

Sterspeler: Millie Bright. De 26-jarige verdediger is al jaren de rots in de branding bij Chelsea en Engeland. Vormt een centraal duo met Magdalena Eriksson, de Zweedse vriendin van de Deense sterspeelster Pernille Harder.

@MBrighty04 and @MarenMjelde are among the nominees for the 2019 FIFPro @World11! 👏 Congrats, girls! #CFCW #CFC #Chelsea

Everton Ladies FC

Het vrouwenteam van Everton telt twee Nederlandse speelsters. Inessa Kaagman stapte vorig jaar al over vanaf Everton, deze zomer zette Kika van Es tijdens het WK diezelfde stap. Kaagman scoorde vorig seizoen vijf keer in 23 duels, maar bij Oranje is de concurrentie groot op het middenveld. De 27-jarige Van Es gaat haar eerste buitenlandse avontuur aan in haar carrière met hoge pieken en diepe dalen.

Stadion: Haig Avenue in Southport (6.008 plaatsen)

Sterspeler: Gabrielle George. De 22-jarige international zorgt voor kracht en rust in de verdediging. Een totaal ander type speler dus dan haar neef, Manchester United-middenvelder Jesse Lingard.

Nederlanders: Inessa Kaagman en Kika van Es

Trophy winners 💙 #housiesontour #evertonladies #ajaeve

Liverpool FC Women

Liverpool werd in 2013 en 2014 nog kampioen, maar het vrouwenteam van The Reds is de laatste jaren aan alle kanten voorbijgestreefd.

Stadion: Prenton Park in Birkenhead (16.587 plaatsen)

Sterspeler: Amy Rodgers. Het negentienjarige talent was vroeger altijd fan van Everton, maar is als speelster van Liverpool ook fan geworden van de winnaar van de Champions League. ,,Ik was erbij tegen FC Barcelona en Tottenham Hotspur en dat geeft mij de motivatie om zelf ook successen te beleven.”

Manchester City Women's FC

Manchester City werd in 2016 kampioen en werd de afgelopen twee seizoenen tweede. Deze zomer vertrok de razendsnelle Nikita Parris (vorig seizoen 19 goals) naar Olympique Lyon, maar met Ellen White kwam daar een erkend doelpuntenmaker voor in de plaats.

Stadion: Academy Stadium (7.000 plaatsen)

Sterspeler: Steph Houghton. De 32-jarige verdediger begon haar profloopbaan op haar vijftiende bij Sunderland, was daarna succesvol met Leeds United en Arsenal en is nu al zeven jaar captain bij Manchester City. Ook captain van het Engelse team, maar miste op het WK de strafschop die Engeland in de halve finale een verlenging had bezorgd tegen de Verenigde Staten. Houghton is getrouwd met voormalig profvoetballer Stephen Darby, waarbij in september vorig jaar ALS werd geconstateerd.

Volledig scherm Manchester City won vorig seizoen wel de FA Women's Continental League Cup, door Arsenal in de finale te verslaan. © Getty Images

Manchester United Women FC

Jackie Groenen speelde in 2014 en 2015 al voor Chelsea, maar is na vier seizoenen bij FFC Frankfurt (16 goals in 95 duels) terug in Engeland. Ze tekende voor het WK een contract bij Manchester United, dat vorig jaar pas een vrouwenteam startte en in het eerste seizoen direct kampioen werd op het tweede niveau. Groenen werd daarmee de eerste niet-Britse speelster bij de club, later deze zomer volgde ook de Zweedse verdediger Lotta Ökvist nog.

Stadion: Leigh Sports Village in Leigh (12.000 plaatsen)

Sterspeler: Katie Zelem. De 23-jarige spelmaker uit Oldham schitterde al bij Liverpool en Juventus. Vorig seizoen was ze de grote ster van United met elf goals in 26 duels. Nu wil ze dat ook in de Women's Super League laten zien.

Nederlander: Jackie Groenen

For the badge ✊ #MUWomen

Reading FC Women

Het mannenteam van Reading werd de afgelopen twee seizoenen 20ste in het Championship, maar het vrouwenteam werd de afgelopen twee seizoenen knap vierde en vijfde in de WSL. Deze zomer kwam er met Maxime Bennink bovendien een Nederlandse speelster naar The Royals. Na vijftien goals in 74 duels voor PEC Zwolle tekende de 22-jarige aanvalster uit Groenlo begin augustus een contract bij Reading.

Stadion: Adams Park in High Wycombe (10.137 plaatsen)

Sterspeler: Fara Williams. Een van de boegbeelden van het Engelse vrouwenvoetbal. Speelde liefst 172 interlands en kwam eerder uit voor Everton, Liverpool en Reading. Slechts 1,64 meter, maar nog altijd betrouwbaar vanwege haar coaching en ervaring. Niet alleen op het veld trouwens, maar ook in het leven. Als jonge speelster van Chelsea en Charlton Athletic was ze zes jaar dakloos en sliep ze in hostels, maar soms ook op straat in Londen. ,,Ik had gelukkig nog voetbal. De meeste daklozen hebben alleen drank en drugs.”

Nederlander: Maxime Bennink

Happy and excited to join @readingwomenfc coming season 🔵⚪️

Tottenham Hotspur FC Women

Net als Manchester United zal ook Tottenham Hotspur dit seizoen pas voor het eerst gaan uitkomen in de FA Women's Super League, nadat het vrouwenteam van The Lilywhites vorig seizoen tweede werd in het Championship. De 27-jarige linksback Siri Worm uit Doetinchem stapte na twee jaar bij Everton over naar het ambitieuze Spurs, maar weet na de 6-0 nederlaag bij Arsenal in de voorbereiding dat er nog veel werk aan de winkel is.

Stadion: The Hive Stadium in Edgware (6.500 plaatsen)

Sterspeler: Gemma Davison. De 32-jarige aanvalster won de WSL al met Arsenal, Chelsea en Liverpool.

Nederlander: Siri Worm

Preseason ✅ #COYS #spurs #tottenham

West Ham United FC Women

West Ham United werd vorig seizoen zevende in het eerste seizoen in de WSL. De ploeg werd gecoacht door Jack Sullivan, de negentienjarige zoon van de zeventigjarige West Ham-voorzitter David Sullivan, die steenrijk werd in de porno-industrie. De BBC volgde het team vorig seizoen op de voet en dat leverde een bijzondere documentaire op. De Amsterdamse middenvelder Tessel Middag (26) kwam daar niet in voor, want vorig seizoen speelde ze nog niet vanwege een zware knieblessure. Aanvalster Esmee de Graaf (22) kwam vorig seizoen tot één goal in tien duels.

Stadion: Rush Green Stadium in Londen (4.500 plaatsen)

Sterspeler: Alisha Lehmann. De twintigjarige linksbuiten uit Zwitserland was vorig seizoen clubtopscorer met elf goals in 25 duels. Speelt over twee weken tegen haar vriendin Ramona Bachmann (28), die uitkomt voor Chelsea.

Nederlanders: Esmee de Graaf en Tessel Middag