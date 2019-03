‘De trots en discipline bij Honda zijn echt mooi’

Max VerstappenMet dank aan Honda is Max Verstappen in zijn vijfde Formule 1-jaar aan een nieuw hoofdstuk begonnen. AD Sportwereld sprak in Bahrein met de Nederlander over nieuwe motivatie, huilende Japanners, titelaspiraties en de taal van succes.

Quote De mensen van Honda zijn niet overopti­mis­tisch, maar wel heel realis­tisch. Dat vind ik heel belangrijk Max Verstappen Door Arjan Schouten



Japanners, opeens spelen ze een belangrijke rol in het leven van Max Verstappen (21). Weg zijn die Fransen van Renault, die hij de laatste jaren meermaals de volle laag gaf, na weer een gesneuvelde motor. Hij geloofde niet meer in hun beloftes, kon op het laatst niet meer wachten tot hij van ze af was.



Nu is er die Japanse schatkist, zonder bodem, die ervoor zorgt dat Verstappen voorafgaand aan zijn tweede race van 2019 weer opvallend goedgeluimd door de paddock van Sakhir Circuit in Bahrein stapt. Meteen begonnen met een podiumplaats in Australië, mede mogelijk gemaakt door de extra power van Honda. ,,Mijn Japans is niet zo best, maar mijn Engels wel en dat van hun ook. Dus de communicatie is prima. We hebben allebei de beste bedoelingen. We willen allebei gewoon winnen. Dat staat voorop’’, merkt Verstappen aan ­alles. ,,En winnen, daar heb je ­eigenlijk geen taal voor ­nodig. Ja, winnende taal.’’



Bij elke race lopen veel mensen van Honda rond. De grote bazen van het immense Japanse concern waren er ook bij toen Verstappen de derde plaats greep in Australië. De eerste F1-podiumplaats sinds 2008 voor Honda, een eerdere samenwerking met McLaren liep immers uit op een grote sof.

De vreugde na de vliegende start in Melbourne was immens. ,,Echt, sommigen waren volgens mij aan het huilen. Of tegen het huilen aan’’, zag de Limburger, die zelf zoals altijd vrij koel bleef na alweer zijn 23ste podiumplaats in de koningsklasse. ,,Kijk, Honda gaat ook altijd voor succes. En dat hebben ze een paar jaar gewoon niet gehad in de Formule 1. Ze hebben moeilijke tijden gekend, veel kritiek gekregen ook. Voor Japanners is dat héél zwaar, als er zo over ze wordt geschreven. Kritiek nemen ze heel persoonlijk op. En als je dan bij de eerste race met een nieuw team meteen op het podium terechtkomt. Tja... Ik was echt heel blij voor ze. Maakte ook nog een gebaar op het podium naar de jongens van Honda. Voor iedereen was dit gewoon een heel goede motivatie.’’

De Japanners lijken vooral heel trots te zijn dat ze met Red Bull en met jou in zee zijn gegaan. Voel jij dat ook zo?

,,Japanners zijn altijd wel trots. Vind ik wel mooi om te zien, hoor. Héél respectvol. Daar kunnen Europeanen soms nog wel eens wat van leren. Heel gedisciplineerd, ook daar kunnen we nog wel lessen uit trekken. Dus in die zin is dit ook nog eens een heel leerzame ervaring voor iedereen. Twee culturen samen proberend winnend te maken.’’

,,Ja, einde tachtig begin negentiger jaren waren ze natuurlijk heel dominant. Vijf jaar op rij wereldkampioen, ja. De namen? Goh, wat zal het zijn? Drie keer Senna, twee keer Prost? Piquet? Ach, ja. Drie keer Senna, één keer Prost, één keer Piquet. Is niet verkeerd, hè... Senna is nog steeds een heel grote held in Japan. Ze zijn daar ook heel fanatiek met Formule 1 bezig, natuurlijk. Heel gepassioneerd. Mooi om te zien.’’

Na de Renault-jaren voelt de komst van Honda voor veel van jouw volgers als een nieuw hoofdstuk in jouw carrière. Voelt het voor jezelf ook zo?

,,Op zich wel, ja. Want dit is een heel nieuwe kans, binnen hetzelfde team. Een frisse start, iedereen is weer heel gemotiveerd. En Honda, ze geven alles... Er is echt níks wat in de weg ligt. Of wat ook maar een probleem lijkt te zijn. Ze gaan er vol voor. Het is niet makkelijk om Mercedes en Ferrari bij te halen, maar we zijn wel op de goede weg.’’

Red Bull heeft altijd de droom gehad om van jou de jongste wereldkampioen ooit te maken, in 2019 of uiterlijk in 2020. Honda communiceerde eerder al voorzichtig dat ze het eerder als een meerjarenplan van twee, drie à vier jaar zien. Hoelang geef jij het?

,,Ze kunnen mij altijd dingen schetsen, dat deed Renault ook. Maar ik vind dat minder belangrijk, hoor. Ik wil gewoon de inzet zien. Ook moet duidelijk blijken dat iets er ook echt komt, als ze een verbetering beloven. Tot nu toe is alles wat door hen aangekondigd werd ook gekomen, of zelfs meer. Niet minder. En dat is gewoon heel mooi. De mensen van Honda zijn ook niet overoptimistisch, maar wel heel realistisch. Dat vind ik heel belangrijk. Geen woorden, maar daden, ja. Maar zo moet het ook zijn, vind ik.’’

Maar ben jij een geduldig type?

,,Ligt eraan met wat. Maar je kunt dit soort dingen niet overhaasten. Ik weet gewoon dat ik op dit moment goed zit waar ik zit. Iedereen werkt er vol aan. En mijn gevoel zegt dat we er wel komen. Dat wil Honda ook, ze doen er alles aan.’’

Niet alleen Verstappens motor­leveran­cier is veranderd. Ook zijn teamgenoot. Daniel Ricciardo liet zich verleiden door een miljoenenaanbod van Renault en vertrok. Red Bull koos er uiteindelijk voor om de Fransman Pierre Gasly naast Verstappen neer te zetten. Anderhalf jaar ouder dan de Nederlander, maar met veel minder ervaring (82 om 26 races, 685 om 29 WK-punten). ,,Maar voor mijn positie verandert dat niet zoveel’’, merkt Verstappen. ,,Ik moet gewoon hard rijden op het circuit, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.’’

Maar voel jij je misschien iets meer verantwoordelijk voor de prestaties van Red Bull nu, omdat jij veel meer ervaring hebt?

,,Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen prestaties en je eigen auto. Dat ik nu de meeste ervaring heb, dat is ook een natuurlijk proces. Op een gegeven moment kom je daar gewoon, als je een paar jaar Formule 1 rijdt. Iedereen is begonnen als minst ervaren coureur en doorgegroeid. Misschien kom ik wat eerder dan normaal op die positie terecht, nu. Maar ik ben ook wat eerder begonnen dan normaal, hè...’’

Dit is je vijfde jaar. Van de huidige grid zaten er maar tien coureurs al in de Formule 1, toen jij begon. De andere helft niet. Maakt dat jou dan al een van de routiniers?

,,Ik zou niet willen zeggen dat ik een routinier ben, nee. Maar ik sta ook zeker niet meer aan de kant van de rookies. Die fase ben ik voorbij. En dat moet ook, vind ik, in m’n vijfde jaar. Mijn topjaren moeten zeker nog komen, maar dat is denk ik in elke sport wel zo. Eind twintig piek je wat meer, door de ervaring die je dan hebt. Door de zelfkennis. Je weet hoe je dingen moet aanpakken. Maar goed, in de Formule 1... Als je op je 28ste geen goede auto hebt, houdt het ook ­gewoon op.’’

Maar: pieken als topsporter als je achterin de twintig bent. Zou dat proces bij jou misschien iets versneld kunnen komen, omdat je zo vroeg ­begonnen bent?

Verstappen, grijnzend: ,,Hopelijk is mijn piek dan wat langer...’’

De hele wereld zegt dat jij al klaar bent voor de titelstrijd. Maar hoe zie je dat zelf? Want je bent nog nooit in die positie geweest.

,,Dat ligt natuurlijk vooral aan de auto. Maar stel: ik heb die auto, dan ben ik er nu wel klaar voor, ja. Hoe sneller de auto is, hoe minder je hoeft te forceren. Dan is het makkelijker om eerste of tweede te worden en dan kan het er op 99 procent ook al uitzien alsof dat je alles goed doet. Maar ik moet eerst maar eens in de positie zien te komen, dat we de dominante factor zijn. Want dat zijn we nog steeds niet.’’