De toekomst van Leicester City is voor later

Schulting grijpt naast ritwinst Hainan

9:16 Peter Schulting heeft net naast de zege in de negende en laatste etappe van de Ronde van Hainan in China gegrepen. De renner van Monkey Town, onlangs winnaar van de Zeeuwse koers Tacx Pro Classic, kwam na een rit over ruim 180 kilometer als tweede over de finish in Danzhou. Hij slaagde er niet in de Zwitser Simon Pellaud van ritwinst af te houden.