‘De tegenstanders van Van Gerwen ruiken bloed’

Als hij het zou mogen, dan zou ook Jacques Nieuwlaat zijn geld zetten op een toernooizege van Van Gerwen. ,,Hij is tenslotte de nummer één van de wereld’’, zegt de dartscommentator van RTL7. ,,Maar ook de favoriet kan niet altijd winnen. En Van Gerwen heeft voor zijn doen de laatste tijd vrij veel verloren.’’ Vorige week nog ging het mis in het halve finale van de Champions League of Darts tegen Gary Anderson: 9-10. En dat terwijl de Brabander nog wel zo'n vliegende start kende in Brighton. De concurrentie lijkt echter groter geworden. ,,Twee jaar geleden gaf de rest geen tegengas’’, zegt Nieuwlaat. ,,Nu ruiken ze bloed. Bij een 6-2 achterstand denken ze niet meer ‘ik heb al verloren’.’ Van Gerwen kan dus aan de bak in Dublin, waar de top-16 van de wereldranglijst en de overige 16 beste spelers van 2018 een buitengewoon sterk deelnemersveld vormen. Hij is één van de zes Nederlanders die tussen 30 september en 6 oktober een gooi doet naar de hoofdprijs van 100.000 pond (112.000 euro). Ook Raymond van Barneveld, Ron Meulenkamp, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena en Danny Noppert zijn van de partij.

Naar de vorm van Van Barenveld is het gissen, maar voor Nieuwlaat is de Hagenaar nog altijd een kanshebber. ,,Het is heel ongewis hoe Van Barenveld ervoor staat, want hij heeft heel lang niet gegooid en is op vakantie geweest. Meestal speelt hij goed als hij uitgerust is. Van Barneveld zou wel eens de horde kunnen zijn waar Van Gerwen over struikelt.’’ Als de twee Nederlandse topdarters doen wat er van hen wordt verwacht, komen ze elkaar tegen in de kwartfinale. Die moet Barney , met de Engelsman Rick Evans als eerste tegenstander en daarna de winnaar van Darren Webster - Stephen Bunting, kunnen halen, denkt Nieuwlaat. ,,Evans is een ideale tegenstander voor Van Barnveld. Hij is de snelste speler ter wereld. Hij raakt alles of mist alles. En als hij één keer mist, blijft hij missen. Evans moet normaal gesproken geen probleem zijn.’’ Hetzelfde geldt voor de Ier Steve Lennon, de opponent van Van Gerwen in de eerste ronde. ,,Met alle respect voor Lennon, maar die wedstrijd mag hij niet verliezen’’, zegt Nieuwlaat. ,,Maar hij kán hem wel verliezen.’’

Want door de opzet van het toernooi schuilt het grote gevaar voor de favorieten in de eerste ronde, waarin het om slechts twee gewonnen sets gaat en er volgens het dubbel-in dubbel-uit format wordt gespeeld. Dus niet alleen de laatste, ook de eerste pijl moet in een dubbel worden gegooid. Wie daarbij hapert, kan dus al heel snel in de problemen zitten. ,,Een best of three kún je van een mindere speler verliezen’’, waarschuwt Nieuwlaat. ,,Als de wedstrijden in de loop van het toernooi langer worden, kan dat eigenlijk niet meer.’’



Van Gerwen won de Grand Prix al drie keer (2012, 2014, 2016), maar ligt daarmee nog altijd een straatlengte achter op Phil Taylor die in Dublin liefst elf keer met de hoofdprijs naar huis ging. ,,Taylor is een mooi voorbeeld. Hij won het toernooi óf hij ging eruit in de eerste ronde. Daar ligt het gevaar. Tegen mijn vrienden zeg ik altijd ‘als je een gokje wil wagen, is in de eerste ronde wel iets mogelijk.’ Van de acht geplaatste spelers, vliegen er altijd wel twee of drie uit.’’