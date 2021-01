De Supercopa de España: niet zomaar een finale voor Barça, Koeman en De Jong

Door Edwin Winkels



Op 27 april 2019 vierden de spelers van FC Barcelona voor het laatst écht een feestje. Na een 1-0 overwinning op Levante kroonde de ploeg zich voor het tweede achtereenvolgende jaar tot kampioen van Spanje. Het was de 26ste landstitel, de tiende van en met Lionel Messi. Maar het was tegelijk het begin van een trage teloorgang, 20 maanden vol decepties, uitmondend in een diepe crisis.



Direct na het kampioenschap liet Barça zich in de Champions League uitschakelen door Liverpool; op een 3-0 zege thuis volgde een onbegrijpelijke 4-0 nederlaag in Engeland (zie foto hieronder). Even later was Valencia de sterkste in de bekerfinale.