De strijd van Djokovic: ‘Als hij Australian Open alsnog mag spelen, dan wint hij alle partijen in drie sets’

Rafael Nadal heeft geen medelijden met Novak Djokovic: ‘Dit is de consequen­tie’

Rafael Nadal luisterde vandaag zijn rentree na bijna vijf maanden afwezigheid op met een overtuigende zege. Na zijn partij in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Melbourne (6-2, 7-5 tegen Ricardas Berankis) werd de Spanjaard echter vooral gevraagd naar zijn mening over Novak Djokovic, die niet welkom is in Australië.

12:32