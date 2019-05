De status van Suárez voor, tijdens en na Liverpool

Januari 2011: Hoe kwam Suárez binnen op Anfield?

Luis Suárez hield het na drieënhalf seizoen voor gezien in Amsterdam en vertrok in januari 2011 voor een slordige 25 miljoen euro naar Liverpool. In zijn Nederlandse had de Uruguyaan zich ontwikkeld van een onberekenbare rommelspits bij FC Groningen tot aanvoerder van Ajax. Dat was men in Liverpool niet ontgaan. In 159 wedstrijden voor Ajax scoorde hij 111 keer en gaf hij 68 assists. Naast zijn vele goals, maakte Suárez in die tijd ook regelmatig schwalbes, wat hem op de titel ‘schwalbekoning’ kwam te staan. Zijn laatste seizoenshelft in het tricot van Ajax werd vooral overschaduwd door zijn eerste bijtincident. Tijdens Ajax – PSV op 20 november 2010 beet Suárez Otman Bakkal in zijn schouder. Naar aanleiding van het bijtincident en een voorwaardelijke straf van een eerdere rode kaart, kreeg hij een schorsing van zeven duels opgelegd. El Pistolero zou niet meer in actie komen voor Ajax, want in januari was hij dus al vertrokken naar Liverpool. Toen Ajax aan het eind van het seizoen voor het eerst in zeven jaar weer de landstitel won, heeft Suárez nog wel de kampioensmedaille toegestuurd gekregen.

Zomer 2014: Wat was Suárez’ status toen hij Anfield verliet?

Ondanks het missen van de eerste vijf wedstrijden maakt de grillige spits een fenomenaal laatste seizoen door op Anfield. Liverpool deed lang mee om het kampioenschap, maar liet het in een sensationeel slot van de competitie toch nog afweten. Dat jaar mocht Suárez wel een persoonlijk succes op zijn naam schrijven. Hij werd op 28 april 2014 verkozen tot PFA Player of the Year, de prijs die Virgil van Dijk afgelopen zondag ook won. De transfer naar FC Barcelona, waar ruim 81 miljoen euro mee gemoeid was, kwam op veel kritiek te staan. Tijdens het WK 2014 in Brazilië raakte Suárez namelijk weer in opspraak, nadat hij in de derde poulewedstrijd de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini had gebeten. Naast een schorsing voor negen interlands, mocht de recidivist van de FIFA liefst vier maanden geen officiële wedstrijd spelen.

Mei 2019: Wat is Suárez’ status nu?

Suárez mocht in de eerste vier maanden bij FC Barcelona dus niet voetballen. Hij mocht zelfs geen stadion betreden. Die periode gaf hem de kans om met psychiaters te praten en rust in zijn hoofd te creëren, want spelen voor FC Barcelona was al jaren zijn grote droom. Nog een grote fout en zijn carrière kon wel eens over zijn. Hij beterde zijn leven en groeide in Spanje uit tot een van de beste spitsen ter wereld. Bij zijn weerzien met Liverpool is Suárez een flink aantal prijzen rijker en een aantal gekke fratsen armer. Bij FC Barcelona lijkt hij zijn grilligheid in zekere mate te hebben verleerd, maar het scoren gelukkig niet. Zijn grote voorbeeld Lionel Messi werd zijn buurman en beste vriend, het leven lacht hem aan alle kanten toe. Bij de Catalanen was Suárez in 245 wedstrijden al goed voor 176 doelpunten en 95 assists, waarmee hij vijfde staat op de all-time topscorerslijst van de Spaanse topclub. Ondanks zijn warme herinneringen aan Anfield, heeft de 32-jarige Uruguayaan al laten doorschemeren wel te juichen tegen The Reds als hij vanavond of volgende week dinsdag tot scoren komt. De spits zal in de return op Anfield zeker willen scoren, want zijn laatste uitgoal in de Champions League dateert alweer van september 2015 tegen AS Roma.