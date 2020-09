De sporters en supporters balen, maar het circus draait door

Door Rik Spekenbrink



Bij basketbalclub Heroes Den Bosch overwegen ze de trouwe sponsoren de komende wedstrijden maar een borrelplank te bezorgen. Met tussen de kaas en de worst een papiertje met de link om online de wedstrijd te kunnen volgen. ,,Doen we de voor- en nabeschouwing ook digitaal”, zegt eigenaar Bob van Oosterhout, tevens sportmarketeer. ,,Dan is er in ieder geval enige actie in de tent.”



Waar de twaalf eredivisieclubs een paar maanden geleden nog zeiden dat basketbal zonder publiek niet rendabel en dus niet wenselijk is, kwamen ze maandagavond na de persconferentie van het kabinet unaniem tot een ander oordeel. Beter spelen zonder publiek dan helemaal niet spelen. De Dutch Basketball League gaat komend weekeinde gewoon van start. Zoals ook het volleybalseizoen aftrapt met de Supercup en de hoofdklasse hockey, de tenniscompetitie en het betaald voetbal gewoon doorgaan.Terwijl juist de kleinere sporten bij gebrek aan duurbetaalde televisierechten grotendeels afhankelijk zijn van recettes en horeca-omzet. Dus gaan komende week pijn doen.