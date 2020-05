De 'spaghettibenen' van Liverpool-doelman Bruce Grobbelaar

Eind 1994 opende The Sun met een spraakmakend artikel. De Engelse krant had een videotape in handen waarin de beroemde Zimbabwaanse doelman Bruce Grobbelaar met louche figuren over matchfixing sprak. Er volgde een rechtszaak. Grobbelaar ontkende glashard en beweerde dat hij juist bewijs aan het verzamelen was om zelf naar de politie te stappen. Hij klaagde The Sun aan wegens laster, werd aanvankelijk in het gelijk gesteld, maar moest na hoger beroep de juridische kosten van de krant terugbetalen. Een slordige 500.000 pond was dat. Zoveel had de keeper niet op z’n bankrekening staan.