De smash, de schreeuw en de blik symboliseren de Kiki Bertens van 2019

Met een korte, maar uiterst krachtige schreeuw verliet Kiki Bertens zaterdagavond het hardcourt van Miami. 3-6, 6-0, 6-1: setstanden die het verhaal vertellen van een dieselmotor die -eenmaal warm- niet meer te stoppen was. Hoewel Bertens uiteindelijk vrij gemakkelijk doorstoomde, was er vooral opluchting van haar gezicht af te lezen.

Ruim een maand geleden troffen de Viktoria Kuzmova en Kiki Bertens elkaar ook al. Destijds in een snikheet Dubai, zaterdag in het bloedhete Miami. Allebei op hardcourt. In Dubai dicteerde de 20-jarige Slowaakse de eerste set. Ook in de Amerikaanse staat Florida had Bertens in beginsel geen antwoord op de harde groundstrokes van haar opponent.

Vijf weken geleden kostte het de Wateringse ook nog een groot deel van de tweede set om in haar ritme te komen, maar in Miami kantelde de wedstrijd direct na het eerste setverlies. Bertens serveerde sterk en ging fluitend door haar servicegames heen. Met messcherpe returns gaf ze Kuzmoza geen seconde meer het idee dat een nieuwe stunt tot de mogelijkheden behoorde. In Dubai verloor Bertens, na winst in set twee, de controle in de beslissende set waardoor ze verrassend werd uitgeschakeld.

Maar de tennisster is volwassen geworden en kan tegenslagen omzetten in leermomenten. Er was geen haar op haar hoofd die erover dacht opnieuw het onderspit te delven tegen de op papier lager aangeschreven Kuzmova. In recordtempo walste Bertens over haar heen; ze gunde de Slowaakse nummer 48 van de wereld nog slechts één game.

Symboliek

Het matchpoint symboliseerde de Kiki Bertens van vandaag de dag. Op meerdere manieren. Met haar agressieve, gevarieerde spel kan ze haar tegenstanders ontregelen en uit de wedstrijd halen. Na de smash waarmee ze de wedstrijd afmaakte volgde een korte, maar veelzeggende schreeuw. Verbeten keek ze even naar de kant, waar haar coach Raemon Sluiter bemoedigend naar haar keek. Het opgeluchte, maar vooral bevestigende gevoel dat ze nu toch echt beter was dan Kuzmova kwam er even helemaal uit.

De in Breda woonachtige tennisster sloeg maar liefst 14 aces. Van alle punten op haar eerste opslag, won ze 85% van alle rallies. Indrukwekkende cijfers, maar Bertens bleef er als altijd koeltjes onder. “Als je de eerste set weglaat, was het erg stabiel. Natuurlijk zou het nog beter zijn als ik dit vanaf het begin kan laten zien, maar in de eerste set ging het niet mijn kant op", vertelde ze aan plaatselijke media.