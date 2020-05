De Roon over de littekens van Bergamo: ‘Iedereen heeft hier wel een verdrietig verhaal’

Door Sjoerd Mossou



Marten de Roon rijdt op deze ochtend naar de training in het dorpje Zingonia, een kilometer of vijftien ten zuiden van Bergamo. Op de Via Dante/SP 42 wordt het weer elke dag ietsje drukker met auto’s en vrachtwagens. ,,Toen we twee weken geleden weer met trainen begonnen, was de weg nog nagenoeg verlaten’’, aldus De Roon. ,,Aan het verkeer zie je nu dat het normale leven weer een beetje op gang begint te komen.’’



Zijn club Atalanta Bergamo traint bovendien weer. De verrassende nummer 4 van de Serie A bereidt zich voor op een mogelijke hervatting van de competitie, net als alle andere clubs, al weet nog niemand in Italië of het er daadwerkelijk van zal komen.