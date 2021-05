De Roon moet duwtje aan scheidsrechter duur bekopen: vier duels schorsing en 10.000 euro boete

AC Milan kreeg zondagavond in de 92ste minuut nog een strafschop, waaruit Franck Kessié met zijn tweede benutte penalty van de avond voor de 0-2 eindstand zou zorgen en Milan zo de Champions League in schoot. Atalanta eindigde daardoor als derde, maar de ploeg uit Bergamo was al zeker van plaatsing voor de Champions League voor het derde seizoen op rij. Na een lichte handsbal van linksback Robin Gosens, riepen de spelers van Milan om een strafschop. Dat viel niet goed bij De Roon, die in de 87ste minuut de aanvoerdersband had overgenomen van zijn middenveld-partner Remo Freuler. De dertigjarige middenvelder uit Hendrik-Ido-Ambacht kreeg rood omdat hij bij het opstootje Milan-speler Rade Krunic tegen de grond werkte. Daarbij sloeg de middenvelder met zijn vuist op het achterhoofd van zijn tegenstander, zo staat in het statement dat de Serie A vandaag naar buiten bracht.

Nadat De Roon de rode kaart voorgeschoteld kreeg, gaf hij scheidsrechter Maurizio Mariani nog een lichte duw met de onderarm. Mede daardoor krijgt hij naast zijn vier duels schorsing ook nog een boete van 10.000 euro. Het nieuwe seizoen in de Serie A gaat op 22 augustus van start. Het is nog niet bekend wie Atalanta in de eerste vier speelrondes zal treffen.



De Roon hoort woensdag of hij deze zomer met Oranje mag meedoen aan het EK. 15 van de 34 spelers begonnen vandaag in Zeist aan de voorbereiding op het EK. ,,Wat een ongelooflijk jaar opnieuw”, schreef De Roon gisteravond op Twitter. ,,Zo trots op dit team en deze stad. Ik ben niet zo trots op mijn laatste actie van dit seizoen, ik had beter moeten weten. Ik wil me verontschuldigen tegenover iedereen die bij deze situatie betrokken was.”