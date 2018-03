De Roon matchwinner voor Atalanta, 'Juve' dankt Dybala

Paulo Dybala was midweeks al belangrijk voor Juventus in de Champions League tegen Tottenham Hotspur, maar de Argentijnse dribbelaar liet ook in de competitiewedstrijd tegen Udinese zijn benen spreken.



Na twintig minuten schoot hij de koploper al op voorsprong. Nadat aanvalspartner Gonzalo Higuaín in de 38ste minuut een strafschop had gemist, zorgde Dybala vlak na rust voor de 2-0 voor De Oude Dame. Daar bleef het bij in Turijn. Dybala maakte zijn zestiende en zeventiende competitiedoelpunt dit seizoen.



Dankzij de zege is Juventus weer koploper in de Serie A, met twee punten meer dan Napoli.