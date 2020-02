De Roon en Hateboer zetten concurrent Kluivert op afstand

Serie AIn de strijd om een Champions League-ticket deelde Atalanta Bergamo naaste belager AS Roma zaterdagavond een flinke tik uit. Door de 2-1 zege vergrootten Marten de Roon en Hans Hateboer in de Serie A hun voorsprong op Justin Kluivert en co.

Mario Pasalic was de gevierde man in Bergamo. De Kroatische Chelsea-huurling stond nog maar net binnen de lijnen als vervanger van de onzichtbare aanvaller Duvan Zapata of hij krulde de bal na een klein uur spelen in de bovenhoek. De wonderschone treffer was de apotheose van een geslaagde inhaalrace van de thuisclub, die in een sterke fase vlak na rust een 0-1 achterstand goedmaakte.

In de jacht op de gelijkmaker had Roma-trainer Paulo Fonseca de in de basis gestarte Kluivert vervolgens niet meer nodig. De ex-Ajacied werd vlak na de 2-1 van Pasalic gewisseld. Maar ook die ingreep kon niet verhinderen dat AS Roma na de nederlagen bij Sassuolo (4-2) en thuis tegen Bologna (2-3) voor de derde keer op rij onderuit ging.

Met De Roon, Hateboer en de Nederlands-Duitse Robin Gosens in de basis deed het bij vlagen swingende Atalanta uitstekende zaken. De nummer vier van de Serie A, een positie die recht geeft op deelname aan de Champions League, heeft nu na 24 speelrondes een voorsprong van zes punten op nummer vijf AS Roma. Bovendien is het onderlinge resultaat – doorslaggevend in Italië - in het voordeel van Atalanta. Eerder dit seizoen werd ook al met 0-2 in Rome gewonnen van de directe concurrent.

Volledig scherm Supersub Mario Pasalic krult de bal in de bovenhoek. © EPA

Fout

Atalanta begon sterk en had via Alejandro ‘Papu’ Gómez al vroeg kunnen scoren. De Argentijn strandde echter op Roma-doelman Pau López. Tegen de verhouding in zette AS Roma-spits Edin Dzeko zijn ploeg vlak voor rust voorsprong. De sluwe Bosniër (33) sloeg toe na een fout van Jose Luis Palomino. Nadat de Argentijnse Atalanta-verdediger de bal onder zijn voet liet slippen, haalde Dzeko resoluut de trekker over: 0-1.

De tweede helft was amper begonnen of Palomino had zijn fout echter alweer goed gemaakt. Vlak nadat Duvan Zapata niet alert reageerde op een voorzet van Hateboer, stond de schlemiel van de eerste helft op de goede plaats om te kunnen scoren na een doorgekopte hoekschop: 1-1.

Atalanta, met 63 goals de meest scorende ploeg van de Serie A, liet het gaspedaal daarna niet meer los. De Roon mikte na een actie van Gosens nog naast. Invaller Pasalic kreeg niet veel later het publiek wél op de banken. In Bergamo liggen ze op koers voor weer een seizoen Champions League-voetbal.

Dat Atalanta ook wel degelijk iets te zoeken heeft op Europese miljoenenbal, bewijst het deze jaargang al. De ploeg plaatste zich voor de knock-outfase waarin het woensdag – in Milaan – thuis speelt tegen Valencia. AS Roma speelt een dag later een niveautje lager in de Europa League op eigen veld tegen AA Gent.