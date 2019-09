De Roon belangrijk bij benauwde zege Atalanta

Atalanta leidde in Genua vanaf de 64ste minuut nadat de Colombiaan Luís Muriel een strafschop had benut. De gelijkmaker viel pas in de extra tijd. Domenico Criscito schoot vanaf de strafschopstip raak namens de thuisploeg. Atalanta, met Hans Hateboer in de basis en De Roon als invaller, sloeg niet veel later alsnog toe. Voor de Colombiaan Zapata was het zijn derde competitietreffer. Atalanta is subtopper met 6 punten uit drie duels.



Woensdag begint de ploeg van coach Gian Piero Gasperini in de Champions League met een uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb.