De rol van ‘mafkees’ Kees Luijckx bij dé eredivisie-ontknoping

,,Waar was die mafkees mee bezig?’’, foeterde Stijn Schaars op 29 april 2007. ,,Hij is verdomme van ons!’’ Schaars had het over Kees Luijckx, zijn AZ-ploegmaat die op huurbasis voor Excelsior uitkwam. Enfin, het verhaal is bekend: koploper AZ had zojuist op de spectaculairste eredivisiedag aller tijden de landstitel verspeeld door te verliezen op Woudestein. Volgens Schaars, die wat hoog in de emotie zat, was Luijckx de hoofdschuldige. Die had met Excelsior veel te goed gespeeld tegen zijn eigenlijke werkgever.