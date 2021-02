De Regio Cup zorgt voor vers gevaccineerde supporters met een koud biertje langs de lijn. Fantastisch toch?

Waar, in coronatijd, andere getroffen bedrijfstakken smeken om duidelijkheid, is de route voor de voetballiefhebbers kraakhelder. De KNVB schetst het volgende scenario: het lopende seizoen voor de lagere (B-categorie) teams is klaar, de stand wordt geschrapt. Jammer, volgende keer beter. Amateurvoetballers/sters uit de A-categorie hebben nog een escape. Want als alle voorspelde horroruitbraken van de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutanten meevallen, bestaat er een mogelijkheid dat deze eerste-elftal-competities tóch nog regionaal en/of voor de helft uitgespeeld worden. De KNVB geeft daar na de persconferentie van 23 februari een klap op. Stip op de horizon is het weekend van 10 en 11 april, dan moet de bal (na een korte voorbereidingsperiode van ongeveer een maand) toch écht weer in competitieverband gaan rollen. Spannend allemaal.