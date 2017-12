De rare fratsen van Phil Taylor

BlogOnze verslaggever Pim Bijl volgt in Londen het WK darts op de voet. Hij blogt over wat hem verbaast, verwondert of opvalt. Dit keer: de top-3 rare fratsen van Phil Taylor in zijn afscheidsjaar.

Door Pim Bijl



Zuigen, treiteren, mopperen. Een verbale uithaal hier, even tegen een heilig huisje schoppen daar. Met Phil Taylor, ’s werelds succesvolste darter ooit met zestien wereldtitels, was het nooit saai. De Engelsman uit Stoke-on-Trent zorgde zo vaak voor ophef dat het eigenlijk nieuws werd als hij eens rustig en vriendelijk in zijn hok bleef. Het wereldje gaat de rumoer rond hem nog missen na dit WK, zijn laatste toernooi ooit. Al zal hij zich in zijn nieuwe rol als deskundige bij de PDC vermoedelijk ook niet koest gaan houden. Taylor is een leeuw, die ook in zijn laatste jaar ontembaar bleek.

Op de dag van zijn openingspartij tegen Chris Dobey beschrijven we de top-3 rare fratsen van Taylor in zijn afscheidsjaar:

1. De imitatie van Van Gerwen

Regelmatig toont hij zich een acteur, maar een Oscar zal hij nooit winnen. Bekijk het staaltje imitatiewerk eens, afgelopen september in de Champions League of Darts. Tot tweemaal toe deed hij het juichen van Van Gerwen na met die typische gezichtsuitdrukking en vuistjes. Ergens had het zijn uitwerking, want Taylor won de wedstrijd.

RTL7Darts on Twitter Phil Taylor deed vanmiddag even een Van Gerwen-imitatie.. 👀 #rtl7darts https://t.co/zrsah1xP6R

2. Van Gerwen en de veeg uit de pan

In juli hadden de twee het ook al met elkaar aan de stok. Op een vrijdagavond in Blackpool won Taylor met 16-6 van Taylor en haalde na afloop uit. ,,Michael, word eens volwassen!” De reden? Tijdens de tweede onderbreking van zijn wedstrijd met Simon Whitlock had Van Gerwen die op ruime voorsprong stond een appje gestuurd naar vriend Vincent van der Voort. Van der Voort zat in de studio en las de tekst ‘doei, doei, Whitlock’ voor.

Olie op het vuur uiteraard voor Taylor. ,,Hij is een professional en de nummer 1 van de wereld. Wat is hij aan het doen? Het is echt belachelijk. Dat ga ik hem sowieso nog vertellen.”

3. De handdoek