De radeloze coureur en de brandende bolide op Zandvoort

Even later bevestigt verslaggever Henk Terlingen de ergste vermoedens. ‘Ik ben net bij het ongeluk geweest’, hijgt hij in de microfoon. ‘De man is dood. Ik heb het gezien en het is walgelijk.’ De man over wie Terlingen het heeft, is Roger Williamson. De Britse coureur is zojuist levend verbrand terwijl hij om hulp schreeuwde naar zijn vriend en collega David Purley. De tv-kijker zat op de eerste rij.