De profs hebben gekozen: Geen Nederlanders bij de beste 55 spelers

Er zijn, net als vorig jaar, geen Nederlanders opgenomen in de lijst. De laatste Nederlander die een plekje in het elftal bemachtigde, was Arjen Robben in 2014. Ook Wesley Sneijder zat al eens bij de beste elf. Dat was in 2010 na het WK in Zuid-Afrika.



Hofleverancier van de lijst van 55 is Real Madrid met dertien spelers: een record. Ander opvallend feitje is dat Cristiano Ronaldo en Gianluigi Buffon de enige twee spelers zijn die sinds de start van de verkiezing in 2005 elk jaar nog tot de lijst van 55 behoorde.

Debutanten in de lijst van 55 zijn onder anderen de Belg Romelu Lukaku en de Fransman Kylian Mbappé. Kevin De Bruyne en Sergio Agüero behoren tot de twaalf spelers die vorig jaar nog wel genomineerd werden, maar dit jaar ontbreken.