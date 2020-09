De Premier League is terug: dit is waar we ons op kunnen verheugen

Vers Nederlands bloed

Volledig scherm Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United (l) met aanwinst Donny van de Beek (m) en aanvoerder Harry Maguire (r). © Instagram Een Manchester-derby met Nederlanders aan beide kanten, dat stamt nog uit de tijd van Nigel de Jong en Edwin van der Sar. Dit seizoen kunnen we ons verheugen op Nathan Aké vs. Donny van de Beek, al is het natuurlijk nog maar de vraag of het de twee internationals lukt om zich in de basis te spelen. Het geeft in elk geval weer een fijne nieuwe lading aan een toch al vaak schitterend affiche.



Maar er is meer. Joël Veltman die dit seizoen voor Brighton & Hove Albion uitkomt en de meest recente transfer van een Nederlander naar de Premier League is die van rechtsback Kenny Tete, die van Olympique Lyon naar Fulham gaat.

Doelpunten gegarandeerd bij Chelsea

Over een kwaliteitsinjectie gesproken. Chelsea haalde deze zomer Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen) naar Londen. En dan kan trainer Frank Lampard ook gewoon nog voor namen als Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham en Olivier Giroud kiezen. En niet alleen op aanvallend vlak sloeg Chelsea toe: ook Thiago Silva (Paris Saint-Germain) en Ben Chilwell (Leicester City) tekenden een contract bij The Blues. Goed genoeg voor een gooi naar de titel? Dat moet blijken, maar spektakel is een garantie.

Het nieuwe supertrio is in de eerste speelronde nog niet te bekijken. Maandag uit bij Brighton moet Lampard het nog stellen zonder Ziyech, terwijl ook Ben Chilwell en Thiago Silva ontbreken.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © AFP

Terug waar ze hoort: Leeds United

Na de degradatie uit de Premier League in 2004 is het ooit zo roemruchte Leeds United terug op het hoogste niveau. Dat was pakweg tien jaar geleden niet voor te stellen, toen The Peacocks aanmodderden op het derde niveau en financieel aan de grond zaten. Geleidelijk zette Leeds het herstel in en onder Marcelo ‘El Loco’ Bielsa dwong de club zelfs promotie naar de Premier LEague af. Het wordt interessant om te zien of hij zijn dwingende speelstijl ook tegen de grote clubs durft uit te voeren, te beginnen uit bij Liverpool. Ook leuk: de Nederlandse invloeden bij Leeds United. Pascal Struijk (21), de pas 17-jarige keeper Dani van den Heuvel en Crysencio Summerville (18) die overkomt van Feyenoord.

Volledig scherm Pascal Struijk (rechts) viert het kampioenschap van Leeds United. © BSR Agency

Kan Liverpool het nog een keer?

Het werd uiteindelijk nooit het titelfeestje waar Liverpool op hoopte, na dertig jaar zonder kampioenschap. Coronavirus gooide voor een groot deel roet in het eten, al is de trots in Liverpool er uiteraard niet minder om. De club begint tegen Leeds aan een nieuwe poging om de beste van Engeland te blijven, nadat vorig jaar de voorsprong op achterligger Manchester City uiteindelijk liefst achttien punten was. Een eenmalig droomseizoen of blijft de hegemonie van Liverpool ook dit seizoen intact? Dat is aan de ploeg van Virgil van Dijk en, nu nog, Georginio Wijnaldum. In het geval van laatstgenoemde lijkt het erop dat hij niet zal bijdragen aan een poging tot titelprolongatie; hij is hard op weg naar het FC Barcelona van Ronald Koeman.

Topaanval na topaanval na topaanval

Fantaseer even mee: Liverpool dat met Sadio Mané, Roberto Firmino en Mo Salah aantreedt tegen pakweg Manchester City, dat kan kiezen uit bijvoorbeeld Raheem Sterling, Sergio Agüero, Gabriel Jesus en Riyad Mahrez met daarachter de beste speler van de Premier League, Kevin De Bruyne. Een veld verder speelt het nieuwe toptrio van Chelsea dat hierboven beschreven staat, terwijl weer ergens anders Van de Beek probeert om Marcus Rashford, Antony Martial en toptalent Mason Greenwood in stelling te brengen. Spurs dat met Steven Bergwijn, Harry Kane en Heun-Ming Son bovenin wil meedoen, net als de rivalen c.q. buren van Arsenal, die Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang en Nicolas Pépé kunnen opstellen. Zoveel goede aanvallers: dat kan niet tegenvallen.

Kan bijvoorbeeld Everton verrassen?

Met alle sterke ploegen in Engeland is het voor de amusementswaarde van de Premier League altijd goed als een club tamelijk onverwachts hoge ogen gooit. Leicester City en Wolverhampton Wanderers waren vorig seizoen van die ploegen. Misschien is dit seizoen een uitgelezen mogelijkheid voor Everton, waar technisch directeur Marcel Brands zich indrukwekkend versterkte op het middenveld. Met als blikvanger natuurlijk James Rodríguez (28) die van Real Madrid overkwam, maar in zijn kielzog ook de meer controlerende middenvelders Allan (29, Napoli) en Abdoulaye Doucouré (27, Watford).

Volledig scherm Drie kersverse Premier League-spelers: Donny van de Beek, Timo Werner en Kai Havertz. © AFP