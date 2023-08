De Premier League dreigde zichzelf op te vreten, maar heeft in Saoedische koopdrift nieuwe levensader gevonden

met samenvatting Nathan Aké wint met Manchester City Europese Super Cup na penalty's tegen Sevilla

Manchester City heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de Europese Super Cup gewonnen. Na het nemen van strafschoppen in het Griekse Piraeus werd er afgerekend met Sevilla (1-1). Nemanja Gudelj was de enige die in de strafschoppenserie niet raak wist te schieten.