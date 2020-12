De opmerkelijkste dartsmomenten op het WK: van The Grinch tot ‘Aubergenius’

6. Emotionele zege Baggish

Danny Baggish zorgde in de eerste ronde voor een grote verrassing door Damon Heta uit te schakelen, op voorhand een van de outsiders voor een mooie eindnotering. De feestvreugde was niet voor lang bij de 37-jarige Amerikaan, want daags voor zijn tweede WK-partij kreeg de broer van Baggish een beroerte en belandde hij op de ic. Baggish, die eerder dit jaar zijn moeder verloor, knokte zich desondanks naar de winst tegen Adrian Lewis en liet na afloop de emoties de vrije loop. ,,Ik denk aan je. Deze is voor jou", zei hij na de wedstrijd.

Volledig scherm Danny Baggish na zijn partij tegen Adrian Lewis. © BSR Agency

5. Peter Wright als The Grinch

De laatste keer dat Peter Wright in ‘Ally Pally’ speelde zag de zaal er nog heel anders uit. De regerend wereldkampioen kwam op de openingsdag in actie en viel tegen Steve West niet op vanwege zijn spel, maar wel vanwege zijn uiterlijk. Verkleed als The Grinch betrad Wright het podium. ,,Omdat ik de mensen een beetje plezier wil geven in deze bizarre tijd", legde hij nadien uit. Het zorgde voor prachtige plaatjes. Benieuwd of hij straks ook in een lege zaal voor iets moois aantrekt.

Volledig scherm Peter Wright als The Grinch. © BSR Agency

4. Vroege uitschakeling Michael Smith

Na meer dan een week darten zitten bijna alle favorieten nog in het toernooi. Onder anderen Gerwyn Price en Nathan Aspinall kwamen in hun partijen weliswaar goed weg, maar overleefden wel. Dat geldt niet voor Michael Smith, die in zijn partij tegen de onbekende Jason Lowe belabberd gooide. De eerste twee sets gingen in duidelijke cijfers (twee keer 3-0) naar Lowe. Smith deed iets terug in de derde set, maar verloor de vierde opnieuw met 3-0 in legs. De runner-up van twee jaar geleden is dus al in de tweede ronde gestrand en maakt een flinke duik op de wereldranglijst.

Volledig scherm Michael Smith verloor van Jason Lowe. © BSR Agency

3. Dartsveteraan Paul Lim zorgt voor stunt

In 1990 gooide hij de allereerste negendarter op een WK (toen nog BDO) en dertig jaar later is Paul Lim er nog altijd bij. Sterker nog: in de openingsronde zorgde hij voor een van de mooiste momenten dit toernooi door Luke Humphries uit te schakelen. Lim overleefde twee wedstrijdpijlen en trok in de vijfde en beslissende set alsnog de overwinning naar zich toe. De 66-jarige speler uit Singapore (bijnaam: Singapore Slinger) werd een ronde later echter uitgeschakeld door Dimitri Van den Bergh uit België. Toch zal hij tevreden terugkijken op zijn 25ste WK-deelname in totaal.

Volledig scherm Paul Lim viert zijn overwinning. © BSR Agency

2. Het coronavirus

Brute pech, zo kunnen we de situatie omtrent Martijn Kleermaker wel omschrijven. Als enige speler heeft de Nederlander tijdens het WK positief getest op het coronavirus, waardoor hij een ontmoeting met Cameron Carolissen aan zich voorbij zag gaan en nog even moet wachten op het maken van zijn WK-debuut. Het coronavirus houdt de dartswereld sowieso - net als de rest van de wereld - in zijn greep, want als gevolg van het virus wordt het WK in een lege zaal gespeeld. Alexandra Palace was op de openingsdag nog gevuld met 1000 toeschouwers, maar amper een dag later ging in Londen de lockdown in en zal ‘Ally Pally’ tot en met 3 januari leeg blijven.

Volledig scherm Een lege zaal. © BSR Agency

1. ‘Aubergenius’ Dirk van Duijvenbode

Als er iemand in rap tempo aan populariteit wint, is het Dirk van Duijvenbode wel. Van hardcore-darter met 'The Titan’ als bijnaam tot ‘Aubergenius’: het kan snel gaan. Niet alleen naast de baan maakt de Westlander indruk, ook voor het dartsbord is Van Duijvenbode goed bezig. Hij versloeg in de openingsronde Bradley Brooks (wereldkampioen bij de junioren) en schakelde in de tweede ronde niemand minder dan Rob Cross uit. Met een prachtige 99-finish schakelde hij de wereldkampioen van drie jaar geleden uit, gevolgd door een even zo mooi interview na afloop (‘ik ben te blij om te praten’). In de volgende ronde wacht voor Van Duijvenbode een ontmoeting met Adam Hunt en daarna mogelijk Glen Durrant of Baggish. Kortom: misschien is dit nog maar het begin...

Volledig scherm Van Duijvenbode. © AP