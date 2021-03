De opmerkelijke casus-Brobbey: ‘Elke dag zeg ik dat hij moet blijven’

,,Hij weet dat wij heel graag willen dat hij blijft, en dat dit ook goed voor hem zou zijn”, zegt Ajax-coach Erik ten Hag vanavond na afloop van afloop van de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd tegen Young Boys in de Europa League. Invaller Brobbey, die ruim een maand geleden zijn vertrek aankondigde en sindsdien de Amsterdammers meermaals een handje heeft geholpen, tekende in blessuretijd voor de derde treffer.

Ten Hag: ,,Hij weet ook dat talenten die vroeg naar het buitenland gaan, bijna allemaal mislukken. Hij moet zijn keuze maken en die moet je dan respecteren. Ik zou het niet verstandig vinden, maar als hij toch die keuze maakt, dan is dat zo.”

Volledig scherm Brian Brobbey maakt de 3-0. © EPA

Begin februari kondigde Brobbey aan zijn aflopende contract niet te verlengen en te vertrekken bij Ajax. Sindsdien was hij trefzeker in de uitwedstrijd tegen Lille in de Europa League en gaf hij een belangrijke assist in de return in Amsterdam. Vanavond maakte hij als invaller in de blessuretijd de 3-0 tegen Young Boys, waardoor de return komende week een gelopen race lijkt.

,,Of hij inmiddels meer neigt naar blijven of weggaan? Dat weet ik niet”, zegt Ten Hag. ,,Ik ga niet elke dag in conclaaf met hem. Ik wil met hem werken en het maximale uit hem halen. Ik denk dat hij heel erg goed is en dat laat hij ook iedere keer weer zien door op zijn leeftijd al zo te scoren in Europa. Maar ik denk ook dat ik hem nog heel veel dingen kan aanreiken, waardoor hij een heel goede spits wordt.”

Ook Davy Klaassen hoopt dat Brobbey alsnog op zijn besluit terugkomt. ,,Elke dag zeg ik tegen hem dat hij gewoon moet blijven”, aldus de Ajax-middenvelder, die tegen Young Boys de ban brak. ,,Daar krijg je nooit echt een antwoord van hem op, en ik snap ook wel dat hij daar niets over kan zeggen, maar wij willen gewoon allemaal dat hij blijft. Je ziet wat hij kan brengen.”

,,Ik denk dat het goed voor hem is als hij blijft, maar uiteindelijk is het zijn eigen keuze”, zegt Klaasen, die uit ervaring weet hoe het is om een onsuccesvolle stap naar het buitenland te maken. ,,In een andere competitie wordt er echt iets anders van je gevraagd. Dat probeer ik hem mee te geven. Morgen ga ik zeker weer tegen hem zeggen dat ik hoop dat hij blijft.”

