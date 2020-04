De ondergesneeuwde dood van F1-coureur Roland Ratzenberger

Het zou zijn derde Grand Prix worden. Roland Ratzenberger was een relatieve laatbloeier. Pas op zijn 23ste ontdekte de Oostenrijker dat hij aardigheid in racen had. Via verscheidene klasses klom hij op naar het walhalla voor autocoureurs: de Formule 1. In het voorjaar van 1994 was het zover, Ratzenberger debuteerde in zijn Simtek bij de GP van Brazilië, tegelijkertijd met onder anderen Jos Verstappen.