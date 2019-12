De nominaties voor het wereldelftal van het jaar 2019

Het voetbaljaar leverde weer zo veel moois op. Het swingende Liverpool, dat de Champions League veroverde. Ajax, dat maar net een finaleplaats misliep. Oranje, dat bijna de eerste Nations League won. Op deze site vragen wij uw hulp bij het samenstellen van een wereldelftal over 2019. Welke elf spelers zou u opstellen? En welke trainer moet deze ploeg leiden? Stemmen kan vanaf nu tot en met 31 december. De uitslag verschijnt vervolgens online en op 2 januari ook in deze krant. Stem via deze link! Bekijk hieronder de nominaties

Trainers

Jurgen Klopp (Dui, Liverpool)

De Duitser kreeg de naam vaak finales te verliezen. Maar in juni in Madrid greep hij de Champions League. De tweede halve finale tegen Barca op Anfield, daar praten we over dertig jaar nog over.

Djamel Belmadi (Alg, Algerije)

Belmadi is pas 43 jaar. Algerije won onder zijn leiding de Afrika Cup met maar twee tegentreffers in het hele toernooi. De in Frankrijk geboren manager ontpopt zich meer en meer tot een ware tacticus.

Fernando Santos (Por, Portugal)

Fernando Santos had de Europese titel al veroverd met Portugal, maar hij voegde daar in juni de Nations League aan toe door Zwitserland en Oranje te verslaan in Estadio Dragao in Porto.

Pep Guardiola (Spa, Manchester City)

Manchester City pakte de landstitel, veroverde de FA Cup en won ook de League Cup. Guardiola moest alleen in de Champions League wederom vroeg afhaken, dit keer in de kwartfinale.

Erik Ten Hag (Ned, Ajax)

De landstitel, de KNVB-beker. De eerste dubbel sinds 2002. Maar vooral met de indrukwekkende reeks in de Champions League die Ajax bijna naar de finale bracht, maakte Ten Hag naam.

Keepers

Alisson Becker (Bra, Liverpool)

Met AS Roma won de makkelijk meevoetballende Braziliaan de Champions League. Met Brazilië won hij de Copa America. Door de FIFA al gekozen tot de beste keeper van 2019.

André Onana (Kam, Ajax)

In de eredivisie een klasse apart en ook in de Champions League leverde hij een aantal prachtige optredens af. De international van Kameroen is nog altijd maar 23 jaar.

Marc-André Ter Stegen (Dui, Barcelona)

Dat de Duitser nog altijd niet de eerste keuze is onder de lat bij Duitsland, irriteert veel Duitse voetbalkenners. Ter Stegen heeft zich in Barcelona ontpopt tot één van de beste keeper ter wereld.

Jan Oblak (Slo, Atletico Madrid)

Geen prijzen met zijn club of land, maar de Sloveen liet weer zien dat hij tot de allerbeste keepers ter wereld behoort. Zijn unieke reactiesnelheid is volgens zijn collega’s ongeëvenaard.

Ederson Moraes (Bra, Manchester City)

De net als Alisson makkelijk meevoetballende Braziliaan kende een geweldig seizoen onder de lat bij kampioen Manchester City. Bij Brazilië moet hij tot zijn frustratie Alisson steevast voorrang verlenen.

Rechtsback

Trent Alexander-Arnold (Eng, Liverpool)

De jonge Engelsman is de speler die de hele rechterzijkant moet bestrijken bij Liverpool. Dat deed hij uitstekend met de winst van de Champions League als absoluut hoogtepunt.

Joao Cancelo (Por, Manchester City)

De Portugees is pas 25 jaar. Manchester City haalde de verdediger van de Portugese nationale ploeg weg bij Juventus. Won de Serie A, de Italiaanse Super Cup en met zijn land de Nations League.

Daniel Carvajal (Spa, Real Madrid)

Spaanse topverdediger die bij Real Madrid maar op blijft komen aan de rechterkant. Was in 2019 wederom individueel één van de besten, waar zijn club het te vaak liet afweten.

Joshua Kimmich (Dui, Bayern München)

Nog altijd pas 24 jaar. In het Duitse elftal is hij steevast middenvelder, bij Bayern ook regelmatig. Maar de kampioen van Duitsland kan net zo makkelijk als rechtsback spelen.

Kieran Trippier (Eng, Atlético Madrid)

De Engelsman verruilde Spurs voor Atlético Madrid en in Spanje heeft de 29-jarige back zijn draai meteen gevonden. Ooit weggestuurd als jeugdspeler bij Manchester City.

Centrale verdediger rechts

Matthijs de Ligt (Ned, Juventus)

IJzersterk in de lucht, sterk in de duels en prima aan de bal. Heel Europa joeg op de handtekening van Matthijs de Ligt, die ook bij Juventus inmiddels zijn draai meer en meer begint te vinden.

Raphael Varane (Fra, Real Madrid)

Virgil van Dijk noemde Raphael Varane eerder de beste verdediger ter wereld. Van Dijk is hem inmiddels wel voorbij maar de Fransman blijft één van allerbeste centrale verdedigers.

Aymeric Laporte (Fra, Manchester City)

De 25-jarige Fransman heeft zich Manchester City moeiteloos aangepast. Het zal geen toeval zijn dat City het dit jaar opeens defensief moeilijker had toen de verdediger met blessureleed toekeek.

Gerard Piqué (Spa, FC Barcelona)

De topverdediger werd weer eens kampioen van Spanje. Bij de Spaanse ploeg gestopt, maar in zijn geliefde Catalonië nog altijd een zeer belangrijke kracht op het middenveld.

Thiago Silva (Bra, Paris Saint Germain)

De Braziliaan wil zo graag succes met zijn club in de Champions League, maar ook zonder die prestatie wederom één van de allerbeste centrale verdedigers ter wereld.

Centrale verdediger links

Sergio Ramos (Spa, Real Madrid)

De ervaren Sergio Ramos heeft weleens een beter jaar gekend. Real Madrid zakte ver weg, maar Ramos bleef voor zijn club en voor Spanje één van de bepalende krachten.

Virgil van Dijk (Ned, Liverpool)\

‘Big Virgil’ kende een ongelooflijk seizoen. Een geweldig jaar bij Liverpool met een hoofdprijs en prima optredens bij Oranje. Is er eigenlijk wel een betere centrale verdediger in de wereld?

Kalidou Koulibaly (Sen, Napoli)

Napoli heeft met de ijzersterke Senegalees een geweldige centrale verdediger in huis. Via het Franse Metz en het Belgische Racing Genk kwam hij ooit bij Napoli terecht.

Presnel Kimpembe (Fra, Paris Saint-Germain)

De Fransman heeft zich in de Franse hoofdstad ontwikkeld tot een echte steunpilaar. Ook bij de Franse nationale ploeg inmiddels een belangrijke kracht. En pas 24 jaar oud.

Ruben Dias (Por, Benfica)

Pas 22 jaar, maar wie hem in de Portugese ploeg aan het werk ziet, krijgt de indruk dat hij al jarenlang meeloopt. Benfica verwacht veel geld te verdienen aan de linker centrale verdediger.

Linksback

Andrew Robertson (Scho, Liverpool)

In 2013 speelde Robertson nog in de derde divisie in Schotland bij Queens Park. De 25-jarige Schot, aanvoerder van de Schotse nationale ploeg, kende een geweldig seizoen bij Liverpool.

Jordi Alba (Spa, FC Barcelona)

Aan de linkerkant bij Barcelona lijkt de tijd soms stil te staan. Alba is al jaren één van de allerbeste linksbacks ter wereld. De Spaanse ploeg had hem niet meer nodig, maar dat duurde niet lang.

David Alaba (Oos, Bayern München)

De onvermoeibare Oostenrijker staat komende zomer tijdens het EK tegenover Oranje. Bij Bayern en Oostenrijk speelt hij op diverse posities. Wij zetten hem maar gewoon aan de linkerkant achterin.

Marcelo (Bra, Real Madrid)

Blijft toch van grote waarde in de Spaanse hoofdstad. Leek zijn plek kwijt te raken bij Real Madrid, maar trainer Zinedine Zidane kiest weer wel voor de Braziliaan die zo vaak mee ten aanval trekt.

Alex Sandro (Bra, Juventus)

De Braziliaan is een belangrijke kracht bij Juventus dat defensief zo goed in elkaar steekt. De 28-jarige Sandro, die graag mee opkomt, werd door Juve in 2015 weggeplukt bij Porto.

Verdedigende middenvelder

N’Golo Kante (Fra, Chelsea)

De regel was vaak: wie de sterke N’Golo Kante in het elftal heeft staan, weet dat de bal altijd weer razendsnel in jouw bezit is. Dat is nog altijd zo. Won de Europa League met Chelsea.

Fabinho (Bra, Liverpool)

Groeide uit tot een belangrijke pion op het middenveld van Liverpool en stond uiteindelijk in juni met de Champions League te zwaaien in het stadion van Atlético Madrid.

Sergio Busquets (Spa, Barcelona)

Al zo lang één van de beste verdedigende middenvelders op de wereld. Louis van Gaal riep dat al een keer luid en duidelijk in 2013. Sinds die tijd speelt hij nog altijd wekelijks een voldoende bij elkaar.

Jorginho (Ita, Chelsea)

Door trainer Maurizio Sarri naar Chelsea gehaald. En ook onder Frank Lampard een belangrijke kracht. De specialist in het nemen van strafschoppen moet in Londen wekelijks de lijnen uit te zetten.

Fernandinho (Bra, Manchester City)

De Braziliaan is alweer 34 jaar. Maar bij City nog altijd één van de keyplayers. Won drie prijzen in Engeland en voegde daar in de zomer de Copa America aan toe met Brazilië.

Middenvelder rechts

Georginio Wijnaldum (Ned, Liverpool)

Wat een jaar. Bij Oranje topscorer in de kwalificatiereeks, maar vooral de beul van Barcelona op Anfield Road met twee puntgave doelpunten in de wedstrijd van het jaar.

Blaise Matuidi (Fra, Juventus)

Is alweer 32 jaar en de jaren gaan tellen. Maar bij Juventus en bij Frankrijk nog altijd van grote waarde. Won met Juventus de landstitel.

Fabian Ruiz (Spa, Napoli)

De 23-jarige middenvelder speelde in Spanje voor Betis Sevilla en Elche, maar pas in de Serie A werd hij een grote naam. Ook in de Spaanse ploeg inmiddels een belangrijke speler, net als bij Napoli.

Kevin de Bruyne (Bel, Manchester City)

De Belg kende wat blessureleed in 2019 maar is en blijft bij Manchester City de grote man op het middenveld. De Belg wil komende zomer de Rode Duivels aan de Europese titel helpen.

Jordan Henderson (Eng, Liverpool)

De aanvoerder van Liverpool. Niet de meest verfijnde van het hele stel, maar wel eentje die nooit opgeeft en voor Klopp het verlengstuk op het veld. Pakte de Champions League in Madrid.

Middenvelder links

Frenkie de Jong (Ned, Barcelona)

De linkspoot uit Arkel is 22 jaar en aanvankelijk ging het helemaal niet zo snel met hem in zijn loopbaan. Tot afgelopen seizoen bij Ajax, Oranje en inmiddels ook gewoon bij Barcelona .

Harry Winks (Eng, Tottenham Hotspur)

Was in de aanloop naar de Champions League finale niet fit, maar speelde de eindstrijd toch. Voor Spurs met zijn overzicht en balcontrole erg belangrijk.

David Silva (Spa, Manchester City)

De 33-jarige Spanjaard, al sinds 2010 in dienst van Manchester City, is volgens trainer Pep Guardiola de schakel om tegenstanders in totale verwarring te brengen. En dat bewees hij weer in 2019.

Paulo Dybala (Arg, Juventus)

Trainers zetten de Argentijn nog weleens op de bank. Maar als hij eenmaal speelt, is het keer op keer smullen. Hoe hij dit jaar Oblak verschalkte met een directe vrije trap, dat kunnen er maar weinig.

Bruno Fernandes (Por, Sporting Lissabon)

Bij PSV en Oranje weten ze hoe goed de middenvelder is. Hij won met Portugal de Nations League. Pas 25 jaar en ondanks het feit dat hij nabij Porto werd geboren toch de ster bij rivaal Sporting.

Aanvalslinie rechts

Lionel Messi (Arg, Barcelona)

Het gaat om de prijzen met het team, zei Messi deze maand nog. Dat was pal nadat hij voor de zesde keer de Ballon d’Or won, al was de voorsprong op Virgil van Dijk bijzonder klein.

Kylian Mbappe (Fra, Paris Saint Germain)

Pas deze maand wordt Mbappe 21 jaar oud. Het grote talent is een wereldster bij Paris Saint-Germain. En heeft inmiddels ook de wereldtitel op zijn CV staan na een prima WK in Rusland.

Hakim Ziyech (Mar, Ajax)

Bij het gala rond de uitreiking van de Ballon d’Or gewoon thuis. De beste speler van Ajax moet altijd maar afrekenen met twijfels, maar in 2019 was hij van onschatbare waarde in Amsterdam.

Mohamed Salah (Egy, Liverpool)

De snelle Egyptenaar van Liverpool liet ook in 2019 in de Premier League en vooral in de Champions League weer zoveel moois zien. En ook nog altijd maar 27 jaar oud, kan nog jaren mee.

Bernardo Silva (Por, Manchester City)

Won met zijn club Manchester City drie prijzen en met z’n land de Nations League. Van onschatbare waarde in de ploegen van manager Pep Guardiola en bondscoach Fernando Santos.

Aanval centraal

Roberto Firmino (Bra, Liverpool)

Wat een jaar voor de 28-jarige Braziliaanse doelpuntenmaker. De hoofdprijs met zijn club Liverpool en later in Rio de Janeiro de winst van de Copa America door met 3-1 van Peru te winnen.

Robert Lewandoski (Pol, Bayern München)

Goals, goals, goals. Robert Lewandowski blijft maar doelpunten maken voor Bayern München. In de Duitse ploeg staat Serge Gnabry soms centraal, maar bij Bayern is die plek nog altijd voor de Pool.

Luis Suarez (Uru, Barcelona)

De spits zal toch ergens wel eens een beetje slijtage gaan vertonen? Was bij Barcelona toch weel erg belangrijk met z’n doelpunten, al was het missen van de finale van de Champions League pijnlijk.

Lautaro Martinez (Arg, Internazionale)

Mauro Icadri is weg bij Internazionale, maar zijn vervanger is nog beter. De jonge spits (22) scoort aan de lopende band. In zijn leeftijdscategorie de beste, al komt Erling Haaland (19) er snel aan.

Cristiano Ronaldo (Por, Juventus)

De aftakeling is begonnen, zeggen ze. Het zal allemaal wel. Maar ook in 2019 weer belangrijk, al was het alleen maar voor Portugal waar hij Zwitserland velde en tegen Oranje de Nations League won.

Aanval links

Dusan Tadic (Ser, Ajax)

Een stap terug naar de eredivisie kan dus ook een stap vooruit zijn. Tadic was de man van de goals en de assists. Soms als spits, dan weer vanaf de zijkant. In de Champions League vaak op zijn allerbest.

Raheem Sterling (Eng, Manchester City)

Manchester City wil van de aanvaller die bij zijn club zo vaak scoorde de best betaalde speler maken. En dat een jaar nadat hij zijn verbintenis in Manchester al verlengde.

Heung-min Son (Zko, Tottenham Hotspur)

De aanvaller uit Zuid-Korea kende zijn beste seizoen uit zijn loopbaan. Spurs haalde de finale van het miljoenenbal omdat de aanvaller uit tegen Manchester City de wedstrijd van zijn leven speelde.

Sadio Mané (Sen, Liverpool)

De Senegalees won de Champions League en speelde een belangrijke rol in die jacht op de hoofdprijs. Onder Jürgen Klopp uitgegroeid tot absolute wereldklasse.