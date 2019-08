De nobele bijbaan van Jackie Stewart

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink



Op het eerste gezicht zag het er wat treurig uit. Sir Jackie Stewart, 80 jaar en drievoudig wereldkampioen Formule 1, leidde vanmiddag tussen de twee vrije trainingen een groepje vip-gasten rond door de paddock van de Hungaroring. Stewart had een koptelefoon op en een microfoon voor zijn mond, zijn volgers hadden een oortje in en konden zo horen wat hun gids allemaal te vertellen had. Hij had, uiteraard, een geruite Schotse pet op zijn hoofd. Zijn toehoorders waren te herkennen aan hun fluorescerende VIP-kaart om hun hals. Een bezoekje aan het ‘energy station’, de hospitalityruimte van Red Bull, behoorde tot de rondleiding. Daarna ging het richting de pitstraat.



Arme man, zou je denken. Heeft die dit op zijn oude dag echt nog nodig, de centen en het aanzien? Of kan hij de sport gewoon niet loslaten?

Maar het is niet terecht om lacherig of badinerend te doen over Stewart. Om te beginnen reed de Brit zijn races reed in een tijd dat er nog geen astronomische bedragen werden verdiend door de coureurs. Een snel rondje op Google leerde me veel meer. De vrouw van Stewart, Lady Helen, leidt al jaren aan dementie. Het is zijn levensmissie geworden om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Hij hoopt vurig de dag nog mee te mogen maken dat er een geneesmiddel komt. Eerder dit jaar doneerde de stichting van Stewart, ‘Race Against Dementia’, 2 miljoen pond aan Alzheimer’s Research UK.

Bij het Schotse STV News vertelde Stewart een paar weken geleden over zijn strijd tegen de ziekte. ,,Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik door de autosport 24 uur per dag verpleging voor Helen kan regelen. Want dat is wat sommige dementiepatiënten nodig hebben. Het is een wrede ziekte. Mijn vrouw herinnert zich niet dat we een paar dagen geleden bij de race op Silverstone waren.”

Vijftig jaar na zijn eerste wereldtitel reed Stewart, drievoudig winnaar in Zandvoort, een paar weken geleden een rondje in zijn oude Matra, bij het Goodwood Festival of Speed in Engeland. Vanuit de cockpit gaf hij zijn vrouw, zittend in haar rolstoel, een roze roos. ,,Een zeer waardevol moment, voor ons allebei”, vertelde Stewart bij de ontroerende beelden.



Dus wat mij betreft plakt Sir Jackie Stewart nog zes logo’s van Rolex of Heineken op zijn pet, of leidt hij nog een paar bussen fans door de paddock. Alles voor de goede zaak.