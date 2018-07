De neutrale fan komt volop aan zijn trekken

EK ATLETIEK Sprinter Joris van Gool naar EK voor 100 m en estafette : 'Ben superblij'

11:42 Joris van Gool is geselecteerd voor het EK atletiek dat van 6 t/m 12 augustus wordt gehouden. De sprinter uit Rijen is aangewezen voor zowel de 100 meter als de 4x100 meter estafette. ,,Ik ben superblij", luidde de eerste reactie van de man die zich dit seizoen als een komeet heeft genesteld in de vaderlandse sprinttop.