De Nederlandse verdediger is hipper dan ooit: 'Ze zijn sterk aan de bal en passen goed bij tactisch sterke managers’

Arslan was zesde Nederlan­der die zeldzame ziekte kreeg: ‘De vijf voor mij waren overleden’

Hij keek de dood in de ogen. Twee keer zelfs. Arslan Can (41) stond net zo vaak weer op. Zijn droom om voetballer te worden viel in duigen. Maar dat de voormalig jeugdvoetballer van NAC zijn verhaal überhaupt nog kan navertellen, mag een klein wonder heten.