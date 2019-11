De mooiste ontmoetingen tussen Argentinië en Brazilië

30 juni 1974: Brazilië - Argentinië (2-1)

Van de voorgaande 111 duels won Brazilië er 47, Argentinië stapte 39 keer als winnaar van het veld en 25 keer werd het gelijk. In 1914 stonden beide buurlanden voor het eerst tegenover elkaar (3-0 oefenzege voor Argentinië), maar pas zestig jaar later troffen de rivalen elkaar voor het eerst op een WK. Dat was op 30 juni 1974 in het Niedersachsenstadion in Hannover, waar Brazilië met 2-1 won door goals van Rivelino en Jairzinho. In die tweede poulefase van het WK 1974 zaten de landen bij Nederland in de poule. Oranje won in Gelsenkirchen met 4-0 van Argentinië en een week later in Dortmund in een spijkerharde wedstrijd met 2-0 van Brazilië.

18 juni 1978: Argentinië - Brazilië (0-0)

Vier jaar later stonden de Zuid-Amerikaanse rivalen opnieuw tegenover elkaar. Opnieuw was dat tijdens de tweede poulefase, waarin de twee groepswinnaars zich plaatsten voor de WK-finale. In het Estadio Gigante de Arroyito in Rosario bleef het op 18 juni 0-0 in een harde wedstrijd, dus kwam alles aan op de laatste duels op 21 juni. Er was echter een klein ‘probleem’: gastland Argentinië speelde pas na Brazilië. Toen de Brazilianen met 3-1 hadden gewonnen van Polen wist Argentinië dat het met minimaal 4-0 moest winnen van Peru voor een plek in de WK-finale tegen Nederland. Of dat lukte? Natuurlijk lukte dat. Ramón Quiroga, de in Argentinië geboren en getogen doelman van Peru, keepte op z'n zachtst gezegd niet zijn beste wedstrijd ooit. Argentinië won met 6-0, ging naar de finale, versloeg daarin Oranje na verlenging met 3-1 en was ook eindelijk wereldkampioen, iets wat Brazilië op dat moment al drie keer had gepresteerd.

2 juli 1982: Argentinië - Brazilië

Volledig scherm Falcao in duel met Diego Maradona op 2 juli 1982. © AFP Vier jaar later zaten Argentinië en Brazilië weer bij elkaar in de tweede poulefase van het WK, dat nu in Spanje werd gehouden. Het derde land in de groep was Italië. In het Estadio de Sarrià in Barcelona begon Argentinië met een 2-1 nederlaag tegen Italië, waarmee de druk bij de Albiceleste lag voor de ontmoeting met Brazilië op 2 juli. Diego Maradona (die na het WK 1982 van Boca Juniors naar FC Barcelona ging) en zijn teamgenoten verloren met 3-1 van Brazilië, dat met Zico, Falcao, Toninho Cerezo en aanvoerder Sócrates over een uitstekend middenveld kon beschikken. Maradona kreeg kort voor tijd nog rood voor een harde overtreding op Batista. Drie dagen later werd Brazilië dankzij een hattrick van Paolo Rossi met 3-2 verslagen door Italië. Rossi opende een week later ook de score in de WK-finale tegen West-Duitsland in Madrid, die door Italië met 3-1 werd gewonnen.

24 juni 1990: Argentinië - Brazilië (1-0)

Op weg naar hun tweede wereldtitel in 1986 stuitte Argentinië in Mexico een keer niet op Brazilië, maar vier jaar later was het weer raak. In de achtste finales kwamen de landen elkaar tegen in Stadio delle Alpi in Turijn. De wedstrijd leek op verlenging af te gaan, maar in de 81ste minuut scoorde Claudio Caniggia op aangeven van Diego Maradona. De vedette van Napoli hoopte Argentinië in Italië opnieuw de wereldtitel te bezorgen, maar Duitsland was in de finale in Rome na strafschoppen te sterk.

2 juli 2019: Brazilië - Argentinië (2-1)

Vier van de vijf WK's op rij was het dus raak, maar de afgelopen 29 jaar kwamen Argentinië en Brazilië elkaar niet meer tegen op een mondiaal eindtoernooi. Wel waren er natuurlijk nog genoeg WK-kwalificatieduels, oefeninterlands en wedstrijden op de Copa América tussen de rivalen. De enige keer dat de landen elkaar in de finale troffen was in 2004, toen Brazilië na strafschoppen met 4-2 won in Lima. Afgelopen zomer troffen de landen elkaar in de halve finale van de Copa América. Gastland Brazilië won met 2-0 door goals van Gabriel Jesus en Roberto Firmino. Lionel Messi kreeg vier dagen later rood tegen Chili in de wedstrijd om het brons. Vier maanden later maakt Messi zijn rentree in de nationale ploeg, nadat hij de afgelopen vier oefeninterlands moest laten schieten vanwege een schorsing.

Volledig scherm Een opstootje tijdens Brazilië - Argentinië op 2 juli. © REUTERS