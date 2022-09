De meest bekeken vrouw op de US Open: Megan Lucky slaat opnieuw biertje in één keer achterover

Sebastian Szymanski, de nieuwe gids van Feyenoord: ‘Het gaat nu beter dan de eerste wedstrij­den’

Het optreden van Sebastian Szymanski tegen Go Ahead Eagles beloofde wat voor de kraker in Italië tegen Lazio Roma. De 23-jarige Pool nam Feyenoord in Deventer bij de hand op weg naar de 2-4 zege.

15:07