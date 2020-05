De manier waarop Luc Nilis deze bal over de doellijn wist te krijgen

Als 15-jarige jongen beleefde Luc Nilis misschien wel het opmerkelijkste moment uit zijn leven. De jeugdspeler van FC Winterslag mocht op een zondagochtend aanleggen voor een strafschop, en besloot een foefje uit te halen. Nilis legde de bal opzij naar zijn maatje Filip; een zogeheten penalty in tweeën, die overigens mislukte omdat Filip de bal tegen de keeper aan schoot. Diezelfde dag werden Ajax-spelers Johan Cruijff en Jesper Olsen wereldnieuws toen zij - succesvol - hetzelfde deden.

Luc Nilis werd in de zomer van 1994 aangetrokken door PSV, tegelijk met het Braziliaanse wonderkind Ronaldo. De twee aanvallers vormden een dodelijk duo. Ajax won dat seizoen weliswaar alles wat er te winnen viel, maar de individuele prijzen waren voor de gouden PSV-tandem. Ronaldo pakte de topscorerstitel en Luc Nilis werd verkozen tot Voetballer van het Jaar. In 2000, na zes vette Eindhovense jaren, verkaste Nilis naar Aston Villa, waar zijn loopbaan binnen enkele weken bruut werd beëindigd door een open beenbreuk.

Op 17 mei 1997 maakte Nilis de bekendste goal uit zijn loopbaan. De Belg werd in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht weggestoken door Phillip Cocu, omspeelde doelman Stefan Postma - over wie we hier niet zullen uitweiden - en zag zichzelf genoodzaakt de bal achter het standbeen binnen te hakken. Een heerlijk hoogstandje.