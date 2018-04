De magie van de perfecte omhaal

'Klopp overvleugelt Guardiola wéér'

8:39 Engelse media raken er vandaag niet over uitgeschreven: het Engelse onderonsje van gisteravond tussen Liverpool en Manchester City in de Champions League (3-0). Met name de trainers worden onder de loep genomen. En dan vooral het feit dat Liverpool-coach Jürgen Klopp wéér wist te winnen van Pep Guardiola.