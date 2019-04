De Ligt: ‘Wij staan niet voor niks in de kwartfinale, er zit nog meer in’

Juve kwam in de 45ste minuut op voorsprong door Cristiano Ronaldo. ,,Dat terwijl er voor ons eigenlijk niets aan de hand was’', aldus centrale verdediger. ,,Zij kregen misschien een paar kansjes, maar waren niet echt gevaarlijk. Wij speelden de bal rond en wachtten tot er een ‘gaatje’ kwam. Voorzetten geven tegen deze ploeg heeft geen zin. We deden dat goed en kregen op deze manier ook wel de mogelijkheden.’’



,,Ik denk dat wij een team hebben met ontzettend veel potentie, en in Champions League-wedstrijden komt dat er helemaal uit‘’, vervolgde De Ligt. ,,Dan zie je dat we alles geven, dat we druk zetten, dat we werken voor mekaar en dat we mooie dingen laten zien. En ik denk dat we qua team niet voor niets in de kwartfinale staan en dat er meer in zit. Vandaag zie je dat ook. We zullen in de uitwedstrijd hetzelfde moeten brengen, want je weet dat Juventus thuis altijd sterk is. Het zal lastig worden daar.‘’