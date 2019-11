De Ligt vlak voor kerst naar Saudi-Arabië voor Italiaanse Supercup

Vierde wedstrijd trefzeker Depay en superta­lent Haaland schrijven geschiede­nis in de Champions League

21:49 Nog nooit maakte iemand in zijn eerste vier Champions League-wedstrijden een doelpunt. Tot dinsdagavond, want Erling Braut Haaland schoot vanaf elf meter zijn ploeg RB Salzburg op voorsprong tegen Napoli en is daarmee de eerste debutant die daarin slaagt.