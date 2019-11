De Ligt terug bij Juventus voor eerste Turijnse derby

Blessure voor de Spanjaard Djokovic verslaat Dimitrov, Nadal meldt zich gebles­seerd af

16:45 Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Parijs. De Serviër was in twee sets te sterk voor Grigor Dimitrov en kan zondag voor de vijfde keer het toernooi op zijn naam schrijven. In de finale wacht geen ontmoeting met Rafael Nadal, want de Spanjaard heeft zich geblesseerd afgemeld.