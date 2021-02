De Ligt speelt al bijna twee jaar op hetzelfde paar voetbalschoenen

De meeste voetballers in de top wisselen om de maand of om de week wel van voetbalschoenen. Als er ook maar iets kapot is, is het tijd voor een nieuw paar. En anders staat schoenensponsor Adidas, Nike of Puma wel weer klaar met het nieuwste paar schoenen dat in de spotlights moet worden gezet. Matthijs de Ligt doet niet mee aan die gekkigheid. Hij draagt zaterdagavond tijdens Napoli - Juventus (18.00 uur) in het Stadio Diego Armando Maradona hetzelfde paar schoenen als tijdens Ajax - Juventus op 10 april 2019, al 22 maanden geleden dus.



Een aantal fanatieke Juventus-volgers deelden hun bevinding afgelopen week op social media, nadat dinsdagavond tijdens Juventus - Internazionale (0-0) duidelijk te zien was dat De Ligt op flink versleten voetbalschoenen op het veld stond. Het gaat om de Adidas X 18.1 in de uitvoering ‘White & Solar Yellow’. Dat De Ligt flink gehecht is aan deze schoenen, is niet zo heel gek. Hij droeg dit paar voor het eerst tijdens Ajax - Juventus (1-1) op 10 april 2019. Zes dagen later kopte De Ligt zijn Ajax naar de halve finales van de Champions League. Juventus had genoeg gezien en haalde het 19-jarige talent in de zomer van 2019 voor 85 miljoen euro naar Turijn.