De Ligt over 'bizarre’ wedstrijd: Teleurstelling overheerst

Hoewel Ajax door het gelijkspel tegen Bayern München (3-3) tweede is geworden in groep E van de Champions League en rekenen moet houden op een zware tegenstander in de achtste finales, vindt aanvoerder Matthijs de Ligt dat Ajax trots mag zijn. ,,Al overheerst op dit moment de teleurstelling”, zei hij bij Veronica.

,,We hebben vol passie gespeeld en zijn goed van een achterstand teruggekomen”, vond De Ligt. ,,Het is alleen jammer dat we de voorsprong zo weggeven. Zeker de 3-2 geven we te gemakkelijk weg. Maar we hebben laten zien dat we het Bayern lastig kunnen maken.”

,,Het was bizar. De wedstrijd eindigt uiteindelijk niet in ons voordeel, maar ik denk dat de neutrale toeschouwer genoten heeft. We hebben met passie gespeeld en dat we tot 2-1 terugkomen is grote klasse. Maar het is uiteraard zonde dat we dit weggeven.‘’

De Ligt gaf toe dat Ajax liever eerste in de groep was geworden. ,,Nu zijn we tweede, maar we hebben nul wedstrijden verloren in de Champions League. We mogen zeker trots zijn.”