De Ligt met Juventus zonder problemen naar halve finales Coppa Italia

Al na een kwartier spelen werd Juve in het zadel geholpen. Adrien Rabiot werd in het strafschopgebied neergehaald en verdiende een strafschop. Alvaro Morato maakte vanaf de penaltystip geen fout en tekende voor de eerste treffer van de avond. Na een half uur spelen verdubbelde Gianluca Frabotta de score op aangeven van Dejan Kulusevski.



De Zweedse middenvelder maakte er zelf 3-0 van in de 78ste minuut. Oog-in-oog met doelman Etrit Berisha tekende Federico Chiesa diep in blessuretijd voor de 4-0, waardoor Juventus zich zonder al te veel inspanning heeft verzekerd van een ontmoeting met Inter in de halve finales. Dinsdag rekende Inter in een wedstrijd vol van emoties af met stadsgenoot Milan (2-1). De andere halve finale gaat tussen Atalanta, dat vandaag won van Lazio (3-2) en de winnaar van de wedstrijd tussen Napoli en Spezia.