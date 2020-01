De Ligt-loos Juventus moeiteloos langs Kluivert en AS Roma

Nadat De Ligt drie Serie A-wedstrijden op de bank moest beginnen, omdat Merih Demiral de voorkeur kreeg, zag de Nederlander nota bene tegen AS Roma zijn concurrent een kruisbandblessure oplopen. In de wedstrijd tegen Parma mocht De Ligt weer in de basis beginnen en daarin schitterde De Ligt met uitstekende acties.

Voor het bekerduel met AS Roma kreeg De Ligt toch weer rust. Coach Maurizio Sarri koos voor Daniele Rugani in de verdediging naast Leonardo Bonucci. Bij AS Roma stond Justin Kluivert wel in de basis.

Kluivert bleef in de rust achter in de kleedkamer en kende daarmee een ongelukkig duel in Turijn. Halverwege stond AS Roma namelijk al met 3-0 achter door goals van Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur en Leonardo Bonucci.

Na rust scoorde AS Roma nog wel, maar verder dan die 3-1 kwamen de bezoekers uit Rome niet. Cengiz Ünder schoot de bal heel fraai op de lat, waarna Gianluigi Buffon de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg en zodoende een eigen goal op zijn naam kreeg.