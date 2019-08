De Ligt kopt voor het eerst raak namens Juventus

Een corner vanaf de rechterzijde van het veld en Matthijs de Ligt die raak kopt vanaf zo’n 10 meter. Veel Juventus-fans denken liever niet terug aan de belangrijke goal die De Ligt vorig seizoen maakte namens Ajax, in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. Op 7 augustus 2019, tegen Novara, De Ligt op soortgelijke wijze, ditmaal voor ‘Juve’.



Rodrigo Bentancur nam een corner en De Ligt torende boven iedereen uit om raak te koppen. Het betekende de 4-0 tegen Novara. De Ligt had nog niet gescoord voor Juventus, dat nog in voorbereiding is op het nieuwe seizoen.



Eind juli had De Ligt bij zijn debuut in de basis, in het duel met Internazionale in de Champions Cup, de bal wel in eigen doel gewerkt.