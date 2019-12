De Ligt: Juve en Inter zijn concurrenten, Stefan en ik zeker niet

Door Mikos Gouka



De nek-aan-nekrace in de Serie A heeft een flink Nederlands tintje. Internazionale (dat zelf zaterdag nog tegen Genoa speelt) hoopt dat medekoploper Juventus vanavond op bezoek bij Sampdoria nog één misstap maakt in 2019, om zo als enige lijstaanvoerder het kalenderjaar af te sluiten. Er is eindelijk weer eens een echte strijd gaande in de Italiaanse competitie, met belangrijke rollen voor de Nederlandse verdedigers Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. ,,Inter zit er kort op, een mooie strijd’’, zegt De Ligt. ,,Het is heel spannend in de Serie A, we pakken allebei onze punten.’’